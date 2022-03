La FDA alerte sur la détresse des PME et des artisans

Ce jeudi, la Fédération des artisans a mené une assemblée générale extraordinaire. A l’ordre du jour, l’explosion des prix de l’énergie et l’impact de l’inflation sur les entreprises.

Hausse de l’énergie

La flambée des prix de l'énergie est préoccupante pour tout le monde, la tripartite finalement annoncée ce vendredi pour mardi prochain en témoigne. Aussi, la Fédération des artisans a tenu à faire savoir par voie de communiqué que concernant la guerre en Ukraine et ses retombées, les artisans s’engageront en faveur de la formation et de l’emploi des réfugiés au Luxembourg.

Le gouvernement, les syndicats et le patronat seront réunis la semaine prochaine dans le but d’apporter des solutions à la hausse des prix de l'énergie.

Cependant, elle a également tenu à préciser qu’après «les mesures sanitaires et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie, les petites et moyennes entreprises sont maintenant durement touchées par la hausse des prix de l'énergie. Ces augmentations interviennent à un moment où les entreprises sont déjà sous pression en raison de l'augmentation massive des prix des matières premières et des matériaux de construction.»

Elle alerte également sur la question de l’inflation, qui «pose d'autres problèmes aux entreprises». En effet, une nouvelle tranche d'indexation devrait tomber en avril, ainsi qu’une troisième attendue pour le mois d’octobre, un an après la dernière en date de 2021. «Dans les conditions actuelles, trois tranches d'indexation en l'espace de 12 mois ne sont pas supportables pour les petites et moyennes entreprises. Déjà aujourd’hui, de nombreuses entreprises travaillent en dessous du seuil de rentabilité.»

La Fédération ajoute que des «charges supplémentaires entraîneront des distorsions massives qui auront également des répercussions négatives sur l’emploi.» «Fermer les yeux n'est pas une option», souligne le secrétaire général Romain Schmit.

Pour enrayer ce qui apparaît de plus en plus comme un cercle vicieux, la Fédération des artisans estime «qu'une limitation à une tranche indiciaire par an, couplée à des aides ciblées, est un scénario viable dans cette situation exceptionnelle.» D’autant plus que selon elle, «trois tranches d'indexation successives creuseraient massivement l'écart salarial, avec les désavantages que cela implique pour les bas salaires.»

Au vu du contexte actuel, l’assemblée a également évoqué «le découplage de l'économie des combustibles fossiles» dont l’importance devient encore plus palpable. «L'artisanat se considère comme un partenaire important dans la transition énergétique et les entreprises investissent déjà depuis des années dans la formation continue de leurs collaborateurs. Il faudrait maintenant proposer un cadre clair aux entreprises sur la manière de réaliser les investissements correspondants au cours des huit prochaines années afin de mettre en œuvre les objectifs climatiques visés».

Pascale Seil: «On vit au jour le jour et on s’adapte»

Que pensez-vous de l’augmentation du prix des matières premières?

Pascale Seil: «Il faut absolument faire baisser les prix, c’est très dur pour tout le monde. Ce qui serait le mieux, ce n’est pas de donner seulement à ceux qui ont moins de moyens, il faut baisser les accises pour aider tout le monde! Il n’y a pas que le chauffage des ménages. Cibler seulement les ménages les plus précaires ne résoudra pas tout. Le seul moyen véritable moyen est de faire baisser les prix.

Comment cela se répercute vraiment sur votre activité?

«Ici, par rapport aux fours que nous utilisons pour travailler, ils doivent tourner 24h/24. Je paie actuellement quatre fois le prix de ce que je payais il y a encore quelques mois pour ça. J’ai deux employés à ma charge, de plus, je viens d’être testée positive au covid cette semaine, donc maintenant je ne peux plus souffler jusqu’à nouvel ordre. Donc tout tourne mais nous ne sommes même pas à pleine capacité pour œuvrer. Après, je relativise en me disant que nous ne vivons pas en zone de guerre, comme c’est actuellement le cas en Ukraine, et nous avons un toit sur la tête, mais tout de même…

Comment allez-vous parer à toutes ces augmentations et complications éventuelles?

«On va devoir travailler 7 jours sur 7 par roulement, à plein régime pendant plusieurs semaines pour faire le plus gros de nos commandes et terminer les péckvillchen de l’édition 2022 puis on devra éteindre complètement les fours et nous finirons les pièces qui le peuvent à froid. Nous avons déjà commencé à appeler les clients pour les prévenir que nous aurons du retard, ils sont compréhensifs.

On vit au jour le jour et on s’adapte, on ne peut plus rien prévoir. En plus avec la levée des restrictions sanitaires, on joue un peu à la roulette russe, sans mauvais jeu de mots… Entre les frais et les arrêts maladie pour covid, je me demande qui pourra encore payer tout le monde sans impact négatif sur le long terme. Sans compter l’index qui arrive: c’est bien pour mes assistants, pour moi ça devient un peu galère au vu du contexte…

Avez-vous des idées de solutions à proposer à l’approche de la tripartite à venir?

«Ma voix porte peu, je suis seule au Luxembourg dans mon domaine, j’avais déjà eu des problèmes à mes débuts, et quand on est seul, les gens s’en moquent. Ce n’est pas comme pour les restaurateurs qui ont plus de poids car plus nombreux, ou pour les boulangers. D’ailleurs, je travaille dans l’artisanat de luxe, je ne peux pas encore augmenter les prix, sinon plus personne n’achètera. Ce n’est pas comme le pain.

Mais si j’avais une suggestion en plus de la baisse des accises, ce serait surtout de vraiment taxer les Gafa par exemple, et toutes ces grosses sociétés qui sont au Luxembourg et qui payent finalement bien peu d’impôts… Ce serait un bon moyen de renflouer les caisses de l’Etat.»