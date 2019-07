La Cour grand-ducale dément les rumeurs qui ont couru dernièrement dans la presse et plaçant la famille du Luxembourg à la tête d'un patrimoine proche des quatre milliards d'euros.

La famille grand-ducale dément être riche à milliards

La Cour grand-ducale dément les rumeurs qui ont couru dernièrement dans la presse et plaçant la famille du Luxembourg à la tête d'un patrimoine proche des quatre milliards d'euros.

(VO) - Il y a quelques jours, le site économique américain Business Insider avait référencé la famille grand-ducale à la deuxième place du classement des monarchies les plus riches d'Europe et estimait la fortune du grand-duc Henri à 3,55 milliards d'euros.

Le grand-duc Henri à la tête de 3,55 milliards d'euros La famille grand-ducale est située à la deuxième place du classement des monarchies les plus riches d'Europe par un site économique américain. Le Liechtenstein est en tête de la liste.

Ce jeudi, la Cour grand-ducale se fend d'un communiqué dans lequel elle explique que «les chiffres annoncés depuis des années dans certaines publications relatives à la fortune de la Cour grand-ducale, relèvent de la pure fantaisie. Ladite fortune ne s'élève en réalité, qu'à un infime pourcentage des chiffres récemment colportés».

De son côté, Business Insider France a publié récemment, un article recensant les dix familles royales les plus riches dans le monde et la famille grand-ducale apparaît à la sixième position. Toujours d'après le site français, la famille grand-ducale ne reçoit pas de salaire mais est gratifiée de 324.851 dollars par an, depuis 1948, pour accomplir ses fonctions.

Pas de communication publique

Depuis des années, la Cour grand-ducale est régulièrement pointée par la presse économique au sujet de sa fortune mais la valeur de son patrimoine n'a jamais figuré au rang des communications publiques.



L'État luxembourgeois prend soin de ses monarques et le budget accordé au monarque est public. En 2019, 11,1 millions d'euros ont été alloués à la famille du Grand-Duc, une hausse de 1,1% par rapport à 2018.



Les dépenses de la Cour représentent 0,06% du budget total de l'État et 18,40 euros par habitant du pays.















Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.