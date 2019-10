Les immenses halls pour garer et entretenir les bus de la Ville de Luxembourg quitteront la rue Bouillon pour être reconstruits à proximité du nouveau stade national à Kockelscheuer. La date n'est pas définie mais leur coût sera 34% plus cher.

La facture des nouveaux garages de bus sera plus salée

(MF avec nas) – Après l'annonce, en avril, du retard pris pour sa construction, c'est le surcoût du futur stade national de football et de rugby qui avait secoué le conseil communal de Luxembourg, début juillet. Et pour cause, le budget avait été dépassé de 27,5%, passant de 60,35 millions à 76,92 millions d'euros.

Les conseillers communaux ont eu droit à une nouvelle douche froide, quatre mois plus tard. Lors de la réunion de lundi, ils ont appris que le coût des futurs halls qui abriteront les garages et ateliers des Autobus de la Ville de Luxembourg - à côté du stade - sera de 34,21% plus cher que prévu en juillet 2017. Aux 2,55 millions d'euros budgétisés, il faudra rajouter 877.136 euros pour mener le projet à terme.

La facture du stade était plus salée à cause d'«erreurs de calculs de bureaux d'étude», comme l'avait alors expliqué l'échevin Laurent Mosar. La hausse du projet des halls de bus s'explique par la rénovation nécessaire des canalisations d'eaux usées qui n'a été révélée qu'après publication de l'appel d'offres.