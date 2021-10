Un trimestre après les pluies torrentielles qui ont touché l'Association luxembourgeoise des assurances a fait ses comptes. Le montant ddes dégâts à rembourser va au-delà de ses pronostics (pourtant déjà revus à la hausse).

Inondations der juillet

La facture déborde les 125 millions d'euros

Un trimestre après les pluies torrentielles qui ont touché l'Association luxembourgeoise des assurances a fait ses comptes. Le montant ddes dégâts à rembourser va au-delà de ses pronostics (pourtant déjà revus à la hausse).

Dès que la pluie s'est arrêtée de tomber, chacun savait que les inondations de ces 14-15 juillet dernier allaient coûter cher. D'ailleurs, rapidement, aussi bien gouvernement qu'assureurs privés avaient dû réviser le montant des enveloppes qu'ils estimaient nécessaires pour éponger les traces de ce qui est bel et bien la «catastrophe naturelle la plus coûteuse» dans l'histoire du Luxembourg. Ainsi, les crues de l'été devraient même coûter bien plus que les 100 millions d'euros mis de côté par l'Etat et les 120 millions envisagés par l'Association des assureurs (AAA) du pays.

Rien que pour les sociétés membres de l'AAA, l'addition se monte déjà à 125 millions d'euros. Mais l'ensemble des dégâts n'ont pas encore été dédommagés sur les quelque 6.500 dossiers ouverts pour des causés à des habitations, des entreprises. Même chose pour les 1.300 cas de sinistre signalés pour des véhicules impactés par l'inattendue montée des eaux.

Reste que les professionnels des assurances n'ont pas tardé à sortir le chéquier, et trois mois après l'épisode pluvieux, l'AAA annonce que «80% des dossiers véhicules sont déjà clos. L'indemnité due a été versée intégralement au propriétaire de la voiture». Un chiffre qui était déjà au-delà des 50% des dossiers ''épongés'' résolus à la mi-septembre.

Manque de devis et... de bras

Le taux de dédommagement pour les réparations générées par les averses diluviennes est même encore plus élevé concernant l'immobilier, selon les professionnels du pays. Les dommages auraient été remboursés à hauteur de 85% des cas, y compris les avances accordées dans des procédures encore en cours.

Sachant que si certaines situations s'avèrent un peu plus longue à résoudre, c'est que les devis et ou les réparations tardent. Difficile en effet de disposer partout d'artisans disponibles pour estimer les travaux à lancer et les effectuer dans la foulée. La manque de matériaux de construction, en plus du manque de main-d'oeuvre disponible, venant pénaliser la bonne exécution de certains chantiers.

