La facture de gaz des résidents moins chère à partir du 1er mai

Megane KAMBALA Les députés ont adopté ce mercredi un projet de loi permettant à l'Etat de prendre en charge les frais de réseau de gaz des résidents à compter du 1er mai. La mesure se poursuivra jusqu'à la fin de l'année afin d'alléger au mieux la facture des ménages touchés par l'explosion des prix de l'énergie.

Les annonces du gouvernement pour répondre aux difficultés de la population se poursuivent cette semaine puisqu'après l'annonce de la validation de deux projets de loi pour venir en aide aux entreprises face à la hausse des prix de l'énergie, c'était au tour des particuliers le mercredi 27 avril.

La Chambre des députés a en effet adopté un texte prévoyant la prise en charge des frais de réseau du gaz naturel pour les ménages résidents à partir du 1er mai et jusqu’au 31 décembre 2022. Et ces derniers n'ont «rien à faire» pour en bénéficier.



Afin de répondre au mieux aux questions des particuliers, le ministère de l'Energie a publié une FAQ regroupant l'essentiel des réponses à connaitre sur le sujet.

Ce qu'il faut principalement en retenir, c'est que les avantages offerts par cette «subvention temporaire» des frais de réseaux de gaz ne sera pas forcément immédiatement mesurable d'un ménage à l'autre puisque cela dépendra du contrat avec les fournisseurs de gaz.

Il est d'ailleurs précisé que dans «la plupart des cas, les avances sont mensuelles ou bimestrielles et les fournisseurs tiennent automatiquement compte de l'avantage financier dans leur décompte. Vous trouverez une liste détaillée de l'impact de cette mesure dans votre facture annuelle.»

Enfin, quant aux effets mesurables sur la facture, le gouvernement estime que «l'impact financier exact» dépendra essentiellement de la consommation de chacun. Il invite d'ailleurs les résidents à s'informer sur les moyens à mettre en place pour réduire intelligemment sa facture de chauffage.

Une compensation promise par la tripartite

Pour rappel, cette initiative découle du «Solidaritéitspak», signé le 31 mars par le gouvernement avec les syndicats LCGB et CGFP et l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) afin de soulager les entreprises et les consommateurs à l'heure où le prix moyen de l'énergie a augmenté de près de 41% entre août 2021 et mars 2022, «avec des hausses particulièrement marquées pour le gaz et le mazout», comme l'avait constaté la Fondation Idea dans sa dernière étude «Décryptage».

