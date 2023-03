Henri Kox et Chantal Gary mèneront la liste de district lors des élections d'octobre.

Luxembourg 2

Elections législatives

La double tête de liste des Verts pour le district de l'Est est en place

Henri Kox et Chantal Gary mèneront la liste de district lors des élections d'octobre.

(TJ) - La liste des candidats de Déi Gréng pour les prochaines élections législatives d'octobre sera, comme dans les autres districts, menée par une double tête de liste. Le ministre Henri Kox et la députée Chantal Gary se présentent en tant que têtes de liste régionales. Le congrès régional de l'Est a confirmé les deux candidats lundi soir. Les cinq places restantes seront pourvues par le congrès régional d'arrondissement au plus tard début juillet.

2 Henri Kox ist Minister für Wohnungsbau und für Innere Sicherheit. Foto: déi gréng

Henri Kox, ministre du Logement et de la Sécurité intérieure, est âgé de 61 ans, habite à Remich et est ingénieur en mécanique; Chantal Gary, géographe de 35 ans, est originaire de Wormeldange et est députée et présidente de la commission parlementaire de la mobilité et des travaux publics.

Les Verts ont ainsi désigné leurs doubles têtes prévues dans les quatre arrondissements. Au centre, ils présentent le tandem Sam Tanson/François Bausch, au sud, ce sont Joëlle Welfring et Meris Sehovic qui mènent la liste, au nord, Stéphanie Empain et Claude Turmes.

Le 28 mars, un congrès extraordinaire déterminera la tête de liste nationale pour les élections du 8 octobre. Comme l'avait déjà proposé François Bausch fin janvier, Sam Tanson devrait assumer ce rôle chez les Verts.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

