Changement de règle dans les centres de vaccination à partir du 1er décembre. Pour y recevoir leur dose complémentaire de vaccination contre le covid, les résidents devront avoir réservé un créneau au préalable.

Les centres de vaccination débordés par la dose booster

Toute la population adulte est concernée. Le 19 novembre, le rappel vaccinal a été étendu aux personnes de plus de 18 ans. Jusqu'alors réservée aux plus de 65 ans, cette dose booster est censée renforcer l'immunité des Luxembourgeois, jugée encore trop fragile par le gouvernement. Une annonce qui a eu pour effet de rallonger les files d'attente devant les trois centres de vaccination activés pour le moment.

La troisième dose passe à l'offensive Désormais, ce n'est plus à partir de 65 ans qu'il sera possible de bénéficier de l'injection complémentaire anti-covid mais dès 18 ans. Un choix du gouvernement luxembourgeois face à une immunité encore trop fragile.

Après un pic mi-juin culminant à 50.120 injections, le rythme de la campagne de vaccination avait connu un ralentissement à la rentrée. Ainsi, entre le 20 et le 26 septembre, seulement 4.922 injections avaient ainsi été effectuées dans le pays. Mais depuis la mi-octobre, ce chiffre est reparti à la hausse. Entre le 15 et le 21 novembre, 18.088 doses ont ainsi été injectées, dont les deux tiers concernaient des "doses booster''.

Afin de mieux contrôler ce flux de vaccinés, le gouvernement luxembourgeois a décidé de mettre fin à la vaccination complémentaire sans rendez-vous. Pour recevoir sa dose booster, la population adulte concernée est donc «priée d’attendre l’invitation du gouvernement luxembourgeois», a annoncé l'exécutif, le 30 novembre. A l'intérieur de ce courrier, qui sera envoyé dans les prochaines semaines, les démarches à suivre pour réserver son créneau seront indiquées.

A partir du 1er décembre, seules les premières doses continueront donc d'être administrées sans rendez-vous dans les trois centres de vaccination du pays (Victor Hugo, Esch-Belval et Ettelbrück).



La vaccination des jeunes adultes à la traîne La ministre de la Santé a détaillé l'avancée de la campagne de vaccination par catégorie d'âge au terme de 11 mois d'injections anti-covid. Une des leçons étant qu'un 20-29 ans sur trois ne dispose pas d'un schéma vaccinal complet.

Afin de pouvoir répondre à la forte demande, le CSV a déposé une motion appelant le gouvernement à rouvrir les anciens centres de vaccination (Luxexpo-Kirchberg, Mondorf, et Air Rescue-Findel). La réouverture de ces sites viserait à permettre une vaccination «le plus rapidement et le plus facilement possible». La motion sera soumise au vote de la Chambre, le 2 décembre.

A ce rythme qui s'accélère, s'ajoute le délai de rappel réduit à quatre mois, contre six, pour les personnes vaccinées avec le sérum d'AstraZeneca. Annoncée le 29 novembre par la ministre de la Santé, cette mesure concerne près de 45.000 résidents qui ont reçu deux doses du vaccin fabriqué par le laboratoire suédo-britannique.

Cette pression exercée sur les centres de vaccination devrait cependant retomber bientôt, les pharmacies devant entrer en jeu dans la campagne vaccinale.

