La dixième loi covid adoptée à la Chambre

Les mesures sanitaires en vigueur seront bel et bien prolongées jusqu'au 2 avril prochain, suite au vote des députés de la majorité. CSV, déi Lénk, Piraten et ADR ont voté contre, ce vendredi.

(Jmh avec Michèle Gantenbein) - Annoncée vendredi dernier par Xavier Bettel (DP), la prolongation du dispositif sanitaire actuel a été actée ce vendredi par la Chambre. Avec les seules voix des députés de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng, les partis d'opposition ayant voté contre. Bars et restaurants fermés, interdiction d'inviter plus de deux personnes issues d'un autre ménage ou port du masque obligatoire dans les commerces resteront en vigueur jusqu'au 2 avril prochain. Idem en ce qui concerne les limitations imposées pour le nombre maximal de personnes autorisées à se réunir publiquement ou le fait de devoir être chez soi entre 23h et 6h.

Si ces mesures ne font pas débat, celles envisagées au sein du milieu scolaire ont été particulièrement discutées. Notamment du fait de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat sur la proposition du ministre de l'Education nationale, d'introduire une base légale pour justifier la «flexibilité» du dispositif. Face à ce refus, le ministre a d'ailleurs retiré le passage concerné.

Au final, seules deux mesures seront ancrées dans la loi. Le port obligatoire du masque à partir du cycle 2 et la mise en place de l'enseignement alternatif pour le secondaire supérieur. Soit les classes de 4e, 3e et 2e. A noter que certaines mesures d'ores et déjà en application dans les établissements continueront à être appliquées, même si elles ne sont pas inscrites dans la loi, puisque basées sur les recommandations du ministère.

Une situation critiquée notamment par le CSV, principal parti d'opposition, qui estime que le gouvernement a eu assez de temps, au cours des dernières semaines, pour élaborer une base légale suffisante et mettre fin à «une situation qui bafoue l'Etat de droit». Contacté vendredi matin, les chrétiens-sociaux avaient d'ores et déjà indiqué qu'ils n'allaient pas voter en faveur de ce nouveau texte.

