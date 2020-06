En collaboration avec un chercheur de la Kent State University, le Liser a publié mercredi une étude sur la corrélation entre la satisfaction des employés et le nombre de nationalités de ces derniers. Une relation pour le moins tumultueuse.

La diversité, le vrai-faux atout des entreprises

Avec 73% de la population active d'origine étrangère, le Luxembourg constitue un véritable «laboratoire». Une diversité sur laquelle s'est penché le Luxembourg institute of socio-economic research (Liser) en collaboration avec un chercheur de la Kent State University. Car si l'esprit «multiculti» semble fonctionner dans la vie quotidienne, il ne serait toutefois pas sans poser quelques questions dans le monde du travail.

A en croire les auteurs de l'étude, la relation entre la diversité et la satisfaction au travail serait même «essentiellement négative». Car celle-ci est potentiellement «source de tensions entre collègues» en générant «des problèmes de communication ou de partage de valeurs». En d'autres termes, moins il existe de nationalités différentes, plus la satisfaction des employés croît.

A l'inverse, ces problèmes seraient amoindris dans le cas où la «diversité augmente», ajoute Laetitia Hauret et Donald Williams. Autrement dit, plus le nombre de nationalités est important, moins les tensions se font ressentir. Un résultat d'autant plus marqué «lorsque cette hausse est mesurée au niveau de l’équipe».

Ces potentiels effets ne seraient d'ailleurs pas sans conséquences, tant sur la compétitivité que sur le bien-être psychologique des employés, souligne ainsi l'institut luxembourgeois pour qui ces informations permettraient «d’adopter des politiques de gestion qui atténuent les conséquences négatives d’une main-d’œuvre plus diversifiée».

