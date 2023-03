Une entreprise spécialisée dans la production d'acier en Amérique latine, et dont le siège se trouve au Luxembourg, est suspectée d'être impliquée dans la mystérieuse disparition des deux hommes, défenseurs des droits humains et environnementaux.

La disparition de deux militants au Mexique rebondit au Luxembourg

Le Mexique est sûrement l'un des pays les plus dangereux au monde pour les défenseurs de l'environnement. Là, des groupes criminels et des fonctionnaires corrompus n'hésitent pas à menacer et attaquer les communautés dans l'impunité la plus totale. Des crimes pouvant aller jusqu'à la disparition forcée et l'assassinat. C'est d'ailleurs de cela dont il est question aujourd'hui. Une sombre affaire concernant la disparition de deux militants écologistes mexicains. Un dossier en lien avec une entreprise sidérurgique dont le siège social est situé à... Luxembourg!

L'affaire remonte au 15 janvier dernier. Ce jour-là, le représentant de la communauté indigène Aquila Antonio Díaz Valencia (71 ans) et l'avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme Ricardo Arturo Lagunes Gasca (41 ans) ont été portés disparus le long de la frontière entre les États de Colima et Michoacán. Étonnamment, la disparition a été signalée après une réunion ayant comme sujet le non-respect par une entreprise sidérurgique des accords relatifs à l'exploitation de la mine de Las Encinas.

En effet, l'entreprise exploitant la mine, baptisée Ternium, est l'un des acteurs économiques les plus puissants de la région et même de toute l'Amérique latine. Néanmoins, ses activités provoquent énormément de dégâts environnementaux et endommagent également le tissu social de la région, ce qui a déjà provoqué bon nombre de conflits et de violence au sein même de la communauté. Les deux hommes luttaient donc pour obtenir une indemnisation équitable de la part de l'entreprise.

Suspicions de connivences avec les cartels

Pour les proches des deux disparus, il n'y a pas l'ombre d'un doute, la société est impliquée dans la disparition soudaine et brutale des deux hommes. «L'entreprise entretient des relations avec tous les acteurs locaux, y compris les auteurs probables de la disparition», a notamment déclaré la sœur de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, lors d'une conférence de presse. Certains médias évoquent, par ailleurs, des soupçons de liens entre l'entreprise sidérurgique et le puissant Cartel Jalisco Nouvelle Génération, l'un des cartels les plus puissants et influents au monde, encore davantage que le non moins connu Cartel de Sinaloa.

À plusieurs médias locaux, des témoins ont d'ailleurs expliqué que les deux militants ont été menacés à plusieurs reprises par un membre de la compagnie minière Ternium avant leur disparition. Le 15 janvier, ils avaient été suivis par plusieurs hommes en voiture et en moto après avoir quitté la réunion. Les deux hommes voyageaient à bord d'un pick-up blanc qui a été retrouvé abandonné sur le bord d'une autoroute. Si celui-ci était criblé de balles, aucune trace de sang n'a été relevée à l'intérieur de l'habitacle.

Une récompense de 500.000$

Depuis lors, les deux hommes n'ont toujours pas été retrouvés. Les familles de ces derniers n'ont de cesse de remuer ciel et terre pour tenter de faire la lumière sur ce drame. Un avis de disparition a notamment été lancé, promettant une récompense de 500.000$ à quiconque serait amené à délivrer des informations pouvant faire avancer l'enquête.

L'avis de recherche lancé par les autorités. Photo: Fiscalía General del Estado de Michoacán

Une enquête qui pourrait rebondir au... Luxembourg! En effet, si les 18 sites de production du géant de l'acier sont localisés sur le continent américain et que ses deux mines se trouvent au Mexique, le siège social de Ternium se trouve quant à lui dans la capitale luxembourgeoise, dans un immeuble du Boulevard Royal.

Forcément, tous les regards se sont tournés vers l'entreprise qui a répondu aux accusations par un simple communiqué. Dans celui-ci, l'entreprise assure «collaborer activement avec les autorités mexicaines en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver les deux personnes disparues». La société se dit «consternée» par les faits et exprime sa «solidarité» avec les familles d'Antonio et Ricardo. «Nous avons publiquement nié et rejeté toute spéculation selon laquelle Ternium ou Las Encinas aurait été impliqué ou lié aux disparitions.» Enfin, Ternium estime être «profondément engagé auprès des communautés dans lesquelles ses activités sont implantées».

Les ministres ont demandé des éclaircissements à Ternium

Une chose est certaine: la disparition des deux militants risque encore de faire parler d'elle et ce, y compris au Luxembourg. Alertées par les faits, les députés Stéphanie Empain et Charles Margue (déi gréng) ont interpellé les ministres de l'Economie Franz Fayot et des Affaires Etrangères Jean Asselborn (tous deux LSAP) sur le sujet. On y apprend, par ailleurs, que les deux ministres ont adressé, fin janvier, un courrier à Ternium afin d'obtenir des explications. L'État luxembourgeois semble donc prendre cette affaire très au sérieux.

À l'instar d'ONG telles que Frontline Defenders qui se sont également impliquées dans l'affaire. Une pétition réclamant justice a également été lancée. Celle-ci a été signée plus d'une dizaine de milliers de fois.

Rappelons que le Mexique est le pays qui compte le plus d'assassinats de militants écologistes. Selon l'ONG Global Witness, en 2021, 54 d'entre-eux ont trouvé la mort en défendant leurs convictions, soit 30 de plus qu'en 2020.



