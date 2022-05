Le Centre pour l'égalité de traitement (CET) a traité 245 cas en 2021, ce qui constitue un nouveau record.

Centre pour l'égalité de traitement

La discrimination raciale augmente

(m. m. avec Simone MOLITOR) - Le Centre pour l'égalité de traitement (CET) a dû traiter 245 dossiers en 2021. C'est un nouveau record. En 2020 déjà, le nombre de cas liés à une discrimination avait grimpé en flèche, pour atteindre 203. A titre de comparaison, l'organisme avait été saisi de 155 demandes en 2019. Pour la première fois, la race ou l'origine ethnique arrive en tête des motifs de discrimination. Alors que depuis 2012, c'est le handicap qui a toujours dominé.

Les stéréotypes ont la peau dure au Luxembourg La matinée du 8 mars a été l’occasion pour le ministère de la Famille de convier la presse pour lui présenter les résultats de l’étude «Le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg» en présence de représentants du LISER et du CEFIS.

Lors de la présentation du rapport annuel ce mardi, Patrick Hurst, président du CET, a fait la rétrospective d'une année bien chargée. Il a fallu traiter 20% de dossiers de plus que l'année précédente. Pour le Centre pour l'égalité de traitement, il n'est pas surprenant que le racisme arrive en tête avec 60 cas, alors que le handicap a été cité comme motif de discrimination dans 48 cas.

47% de demandes masculines

«Cela a probablement un rapport avec le mouvement Black Lives Matter et les discussions qui ont lieu au Luxembourg depuis 2019», suppose Patrick Hurst, en faisant référence à l'étude «Being black in the EU» et à la conférence «Being black in Luxembourg». C'est la première fois que le thème du racisme a été évoqué de manière aussi proéminente. La directrice du CET, Nathalie Morgenthaler, a également cité la médiation autour de l'origine ethnique de ces dernières années comme une autre explication.

Le Centre a traité 203 nouvelles demandes en 2021. S'y ajoutaient 42 dossiers des années précédentes qui n'avaient pas encore été clôturés. 47 % des demandes émanaient d'hommes, 39 % de femmes, et dans 14 % des cas, des organisations ou des associations se sont adressées au CET. La plupart des demandes traitées provenaient de la tranche d'âge des 31 à 40 ans.

Le sexe en troisième position

Outre le handicap et la race, le sexe (43 cas), l'âge (10), la religion (9) et l'orientation sexuelle (9) font également partie des six motifs de discrimination définis par la loi. 16 cas ont été classés dans la catégorie «discrimination multiple», tandis que 50 dossiers ont été classés dans la catégorie «autres motifs». «23 cas avaient un lien avec le covid-19. En 2020, il y en avait 30», a informé Nathalie Morgenthaler.

Ainsi, des plaintes ont été formulées concernant le manque d'accessibilité lors de la communication des résultats des tests. L'obligation de porter un masque et de se faire vacciner a également suscité des questionnements. La plupart du temps, les personnes non vaccinées se sont senties désavantagées par rapport aux personnes vaccinées.

De l'aide apportée dans 124 cas

Dans 124 cas, le CET a pu apporter son aide et résoudre les problèmes. 19 dossiers n'étaient pas clôturés au 31 décembre. 55 fois, les personnes concernées se sont finalement désistées. 41 fois, aucun élément discriminatoire n'a été constaté et pour six cas, le CET n'a pas pu intervenir parce que le tribunal avait déjà été saisi de l'affaire.

Le CET a aussi analysé les offres d'emploi publiées en 2021. 82 violaient le principe de l'égalité de traitement. Dans 78 cas, le poste n'était publié qu'à destination d'un seul sexe.

Certaines revendications restent d'actualité

«Notre travail de sensibilisation ne s'achèvera pas demain», a constaté la directrice après avoir énuméré des exemples dans lesquels des mesures s'imposent encore après des années. Le CET doit sans cesse insister auprès des ministères compétents, pour obtenir des améliorations légales.

Bien que la nationalité, par exemple, ait été inscrite dans la loi dès 2017 comme motif de discrimination, elle n'a pas été ajoutée aux compétences du CET, de sorte qu'il manque toujours un point de contact.

Le centre n'a pas non plus la possibilité de porter des cas devant la justice. Nathalie Morgenthaler a néanmoins pu annoncer des points positifs. Après une question d'actualité en juillet 2020 sur le thème du racisme à la Chambre, une résolution demandant le renforcement du CET a été adoptée. En juillet, l'équipe sera complétée par une juriste.

Des recommandations pas toujours suivies Le CET émet des recommandations à partir d'exemples qu'ils traitent. Force est de constater que celles-ci ne sont pas à chaque fois suivies du côté des autorités. Par exemple, de nombreuses questions se sont posées concernant le port du masque pour les personnes en situation de handicap. Le Centre pour l'Egalité de Traitement a donc invité la ministre de la Santé à préciser l'exécution de cette mesure pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. La ministre n'a malheureusement pas changé la formulation de la loi. Mais dans d'autres cas, les recommandations trouvent un écho auprès des interlocuteurs du CET. Ainsi, l'organisme a remarqué que plusieurs institutions publiques et privées se fendaient encore d'un «Mademoiselle» sur les documents officiels. Le CET leur a rappelé que la référence à ce terme a été légalement supprimée depuis 2021. Après avoir été contactées par le Centre, les institutions concernées se sont engagées à ne plus utiliser ce terme dans leurs courriers.

