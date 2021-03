La direction du Fonds Belval change de mains

Un budget global de 56,6 millions pour «Esch 2022»

Pour l'événement «Capitale européenne de la Culture», le temps presse. Les trois coups seront donnés dans un peu plus d'un an et demi, et Nancy Braun, la directrice générale a donné mardi un aperçu des préparatifs et précisé les différentes enveloppes budgétaires.