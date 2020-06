Les députés ont consacré une heure d'actualité au plan de relance économique du gouvernement, jeudi à la Chambre. Si l'idée de considérer la crise sanitaire comme une opportunité de rendre la société plus durable est partagée, les moyens pour y arriver divergent.

La dimension environnementale de l'après-crise en débat

(JFC avec Marc Hoscheid) - A l'initiative de Claude Wiseler (CSV), les députés ont débattu de la dimension environnementale du plan de relance économique «Neistart Lëtzebuerg» jeudi lors d'un débat d'actualité au Parlement. Wiseler s'est posé la question de savoir si le nouveau départ devait être suivi d'un retour à la situation antérieure ou si l'économie devait être restructurée. Le député CSV est en tout cas d'avis que la politique de croissance actuelle devrait être reconsidérée, car elle «ne peut être réalisée à long terme».

Selon Wiseler, la mondialisation a «atteint ses limites». Et pour lui, le Luxembourg doit à nouveau réinstaller son industrie, car «c'est pour lui une question d'indépendance». En ce qui concerne le paquet de mesures du gouvernement, il a critiqué le soutien unilatéral apporté aux voitures électriques. Une aide devrait également être «accordée aux voitures hybrides et aux véhicules à faible consommation de carburant», estime-t-il.

Pour Max Hahn (DP), la numérisation pourrait jouer un rôle important dans l'orientation plus durable de la société Photo: Guy Wolff

Max Hahn (DP) voit également la crise comme une opportunité, à condition que les investissements soient consentis «dans les bons domaines». Par exemple, la numérisation pourrait jouer un rôle important dans l'orientation plus durable de la société. Le boom du télétravail, qui est passé de 20 à 70% pendant la crise, l'a prouvé.

Georges Engel, le président du groupe LSAP souligne pour sa part «l'importance de l'aspect social». Pour atteindre les objectifs du plan climat et énergie, les émissions de CO2 doivent être réduites de 7,6% chaque année jusqu'en 2030, et la crise devrait réduire les émissions de 8% en 2020. Cependant, il ajoute qu'«on ne peut pas se permettre de faire des coupes aussi drastiques dans la vie des citoyens chaque année».

Le pays ne se compose pas seulement d'une classe moyenne supérieure

Fernand Kartheiser (ADR) a notamment critiqué Déi Gréng, qualifiant les mesures présentées d'«économie planifiée». Ainsi, dans ce contexte, les entreprises ont avant tout besoin de «planifier la sécurité, en vue de garantir les emplois». Pour le député de l'ADR, la mobilité électrique soulève un sérieux problème en matière de droits de l'Homme, car «le cobalt nécessaire pour la production de piles est principalement extrait par des enfants».

Si David Wagner (Déi Lénk) ne relève pas de désaccord entre son parti et le gouvernement sur les objectifs, il pointe toutefois la manière de les atteindre. Le gouvernement entend réguler la crise par le biais de primes et donc via les mécanismes du marché. Or, de nombreux ménages pauvres n'auraient pas du tout accès à cette aide, c'est pourquoi il rappelle que «le pays ne se compose pas seulement d'une classe moyenne supérieure».

Carole Dieschbourg (à g.) et Claude Turmes ont souligné le succès des mesures "vertes" prises par le gouvernement Photo: Gerry Huberty

Du côté du gouvernement, Claude Turmes (Déi Gréng), le ministre de l'Énergie a annoncé que «80 stations de recharge rapide seront installées à travers le pays d'ici la fin 2021». S'agissant de l'énergie solaire, le ministre a évoqué une augmentation de 30 mégawatts en 2019, soit trois à quatre fois plus qu'en Allemagne.

Sa consœur Carole Dieschbourg (Déi Gréng), ministre de l'Environnement a de son côté noté que les mesures du gouvernement étaient déjà bien accueillies par la population. Elle en veut pour preuve que dès la première semaine, le guichet «myenergy» avait déjà reçu 250 appels de personnes souhaitant bénéficier de primes. Alors qu'en temps normal, la moyenne se situe à 75 à 100 appels par mois.

