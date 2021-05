D'ici au mois de juillet, 30% des médecins devraient pouvoir transférer les informations de paiement des consultations à la CNS, indique jeudi le ministère de la Sécurité sociale. Et ce, avant l'arrivée d'une application dédiée au cours de l'été.

La digitalisation s'accélère dans les cabinets médicaux

En attendant 2023 et la mise en place concrète du tiers payant pour tous, les professionnels de santé se préparent. Preuve en est avec l'accord signé ce jeudi entre l'Association des médecins et médecins-dentistes, le Cercle des médecins-dentistes et la Caisse nationale de santé (CNS) d'un avenant aux conventions existantes destiné à accélérer l'échange d'informations. Que ce soit en ce qui concerne le remboursement des consultations ou la transmission de documents médicaux.

Concrètement, cela se traduira par la mise en place d'un nouveau système informatique dans les différents cabinets permettant d'apposer un code QR sur les mémoires d'honoraire qui permettra de réduire le temps de traitement à la CNS et donc d'accélérer la vitesse de remboursement. Selon l'ambition affichée jeudi par Romain Schneider (LSAP), ministre de la Santé, «au moins 30% des médecins» devraient travailler de cette manière «d'ici juillet».

Une digitalisation des processus qui sera complétée par le lancement, «au cours de l'été 2021» d'une application par la CNS vouée à permettre aux médecins à envoyer leurs mémoires d'honoraires. Puis, dans un deuxième temps, à transmettre les ordonnances puis les certificats d'incapacité de travail. Les patients, eux, pourront également accéder à ces documents pour pouvoir notamment les transmettre à leur employeur.

Objectif affiché: «habituer progressivement les médecins et les assurés à utiliser au maximum les échanges numériques», indique le communiqué du ministère de la Sécurité sociale qui précise toutefois que «la CNS continuera à mettre à disposition une version papier aux assurés qui ne sont pas encore totalement habitués à la numérisation».

