Le combat d'une mère soulève de nombreuses questions. Le problème est-il sous-estimé chez les enfants ?

Luxembourg 9 min.

Des séquelles tardives

La détresse d'une maman dont l'enfant souffre de covid long

Simone MOLITOR Le combat d'une mère soulève de nombreuses questions. Le problème est-il sous-estimé chez les enfants ?

Les adultes peuvent développer un covid long. C'est connu depuis longtemps. Ce qui l'est moins, c'est que les enfants souffrent parfois aussi des conséquences tardives d'une infection au coronavirus. Une mère concernée, qui s'est adressée au Luxemburger Wort avec ses soucis et ses questions, mais qui souhaite rester anonyme, sait à quel point les symptômes tels que la fatigue chronique peuvent affecter la vie quotidienne d'un enfant. Appelons-la Lydia et son fils Thierry.

«Il y a une vie avant, pendant et après le covid» Pendant un an, nous avons accompagné Cristina Malheiro dans sa lutte quotidienne pour retrouver une vie normale. Comment va-t-elle aujourd'hui ?

Le test rapide de Thierry a été positif le 3 février 2022. Il avait alors douze ans et était en sixième année. Après quelques jours, la fièvre a disparu. Des vertiges sont venus s'y ajouter, ainsi que des difficultés de concentration, une grande fatigue et un pouls élevé au moindre effort physique. Commença alors une longue odyssée chez les médecins et les spécialistes, à la Kannerklinik, au centre de rééducation ... Personne ne pouvait vraiment aider. La mère célibataire ne se sentait pas vraiment prise au sérieux. Son fils était en congé maladie de semaine en semaine. Il avait du mal à respirer. «Tout à coup, on lui a dit qu'il était asthmatique», raconte Lydia. Ce résultat n'expliquait pas les autres symptômes.

J'ai vérifié et j'ai demandé le rapport. Les deux mots étaient alors : covid long. Lydia, mère de Thierry

Une certitude après une longue odyssée

Ce n'est qu'en octobre que les soupçons de la mère se sont transformés en certitude : «Au Rehazenter, à l'instigation d'un pneumologue, des tests approfondis ont été effectués, qui ont confirmé les problèmes. Le diagnostic indiquait une asthénie, c'est-à-dire un épuisement persistant. J'ai insisté et j'ai demandé le rapport. Il y avait alors ces deux mots : covid long». Un traitement ciblé n'a pas suivi. Thierry n'allait «pas assez mal» pour cela. Aujourd'hui encore, les séquelles de l'infection empêchent le jeune adolescent, aujourd'hui âgé de 13 ans, de participer normalement aux cours à l'école. Entre-temps, sa mère s'occupe elle-même de sa rééducation.

Qui s'occupe des enfants atteints du syndrome de covid long?

Jusqu'à présent, seuls deux patients mineurs atteints du covid long ont été pris en charge au Rehazenter , comme l'a indiqué le directeur général, le Dr Gaston Schütz : «Le Rehazenter dispose de compétences en matière de rééducation pédiatrique, avec un personnel formé à cette spécialité». En attendant, la répartition des patients mineurs et majeurs dans les différents centres du pays se fait lors des réunions de concertation pluridisciplinaires animées par les case managers du Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL).

La plupart des patients progressent progressivement, les symptômes s'améliorent, mais cela peut prendre des mois. Dr Isabel de la Fuente, pédiatre à la Kannerklinik

A la Kannerklinik , le Dr Isabel de la Fuente est l'infectiologue pédiatrique responsable du traitement des enfants atteints de covid long. Seuls quelques cas sont connus à ce jour, il n'existe pas de registre précis pour le Luxembourg. «Actuellement, nous suivons une dizaine de mineurs avec ce diagnostic - surtout des adolescents. Si nécessaire, nous mettons en place un traitement multidisciplinaire: kinésithérapie, psychologie, évaluation pédiatrique et pneumologique, suivi scolaire, évaluation neuropédiatrique... La plupart des patients progressent progressivement, les symptômes s'améliorent, mais cela peut prendre des mois», explique le Dr de la Fuente.

Selon le Dr Isabel de le Fuente de la Kannerklinik, il n'est pas facile de déterminer quand il s'agit réellement de covid long. Photo: dr/Contacto

La fatigue chronique, la baisse des performances et les troubles du sommeil sont les symptômes les plus fréquents. Parfois, il y aurait une perte du goût et de l'odorat ou des troubles digestifs, des sensations de fourmillement ou une faiblesse musculaire. «Cela peut aller dans toutes les directions», sait-elle. Il n'est donc pas possible, selon elle, de proposer un traitement général et spécifique.

Le Luxembourg identifie plusieurs types de covid long Première du genre, une étude menée par un consortium de chercheurs révèle que le covid long n’est pas une maladie unique, mais peut prendre diverses formes avec des symptômes et des traitements potentiels à adapter selon les cas.

«Nous observons et traitons plutôt les symptômes», explique la médecin, qui précise qu'il n'est pas facile de déterminer quand il s'agit réellement d'un covid long. «On ne peut pas simplement faire un test en laboratoire et en avoir la certitude. Parfois, les parents espèrent un médicament miracle qui n'existe pas. Certains ont également du mal à accepter la nécessité d'un suivi psychologique à long terme, car s'il y avait des antécédents psychologiques, on ne peut pas exclure une aggravation des problèmes par la pandémie», explique le Dr de la Fuente.

Parfois, les parents espèrent un médicament miracle qui n'existe pas. Dr Isabel de la Fuente

«Pour nous, médecins, il est important de mettre les jeunes concernés sur la bonne voie et surtout de les accompagner afin d'éviter le décrochage scolaire. Il est essentiel qu'ils puissent participer autant que possible aux cours et qu'ils ne soient pas exclus de la vie sociale pendant une longue période», souligne-t-elle. Elle ajoute que cela s'applique bien entendu à tous les enfants et adolescents atteints d'une maladie de longue durée.

Pas de droit à un congé prolongé pour raisons familiales

En attendant, Lydia s'est retrouvée à un moment donné face à une décision difficile : «Le congé pour raisons familiales a été rapidement épuisé, les heures supplémentaires réduites et les congés restants pris. Le travail à domicile a été refusé. Je n'ai pas eu d'autre solution que de prendre un congé sans solde pour m'occuper de mon enfant malade».

Je n'ai pas eu d'autre solution que de prendre un congé non payé. Lydia, mère concernée

La durée du congé pour raisons familiales en cas de maladie varie selon l'âge de l'enfant. Elle est de 18 jours pour un enfant âgé de 4 à 13 ans. Il ne peut être prolongé que si l'enfant est atteint d'un cancer évolutif, s'il doit être hospitalisé plus de deux semaines pour des pathologies ou s'il est mis en quarantaine. Pour Lydia, cette possibilité n'existait donc pas, bien qu'elle n'ait rien négligé. Elle s'est adressée au ministère de la Sécurité sociale, au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et au Centre pour l'égalité de traitement (CET).

Cette problématique peut se poser non seulement pour le covid long, mais aussi pour les enfants handicapés. Nathalie Morgenthaler, directrice du CET

Malgré tous les efforts, aucune solution n'a pu être trouvée, comme le confirme le CET lorsqu'on l'interroge : «Nous avons contacté une première fois tant le ministre du Travail que le ministre de la Sécurité sociale en juin. Après trois rappels, nous avons reçu une réponse le 18 octobre. Entre-temps, les députés CSV Max Hengel et Marc Spautz avaient soulevé la problématique dans une question parlementaire. La réponse correspond à ce qui nous a été communiqué», rapporte la directrice du CET Nathalie Morgenthaler. Les ministères compétents sont conscients du problème et travaillent à une solution.

Les ministres compétents connaissent le problème

La liste des cas qui justifieraient une prolongation du congé pour raisons familiales est effectivement trop restrictive, selon les ministres Georges Engel et Claude Haagen (tous deux LSAP), raison pour laquelle un groupe de travail a été mis en place «afin d'analyser les modalités et d'élaborer des propositions qui seront ensuite discutées avec les différents acteurs».

Parmi les symptômes durables du syndrome post-covid, on compte une fatigue extrême, des performances physiques réduites, des problèmes respiratoires et circulatoires ainsi que des troubles du sommeil. Il est souvent difficile pour les personnes concernées de gérer un quotidien normal. Photo d'illustration: Shutterstock

Le CET aurait proposé d'autoriser une simple expertise du «Contrôle médical de la sécurité sociale» au lieu d'une liste définitive dans la loi. «Cette problématique peut se poser non seulement pour un covid long, mais aussi pour les enfants handicapés. Dans de tels cas, on parle de 'discrimination par association'. Comme la commission compétente doit se référer à des critères précis, notre proposition n'est pas possible, a-t-on expliqué. Néanmoins, une solution doit être trouvée», constate Morgenthaler.

L'échange avec d'autres parents concernés fait du bien. Avant cela, j'avais l'impression d'être seule. Lydia, mère concernée

Pour Lydia, les changements arrivent de toute façon trop tard dans un avenir imprévisible. Entre-temps, elle est en contact avec deux autres couples de parents concernés, dont elle a fait la connaissance par le biais d'un appel sur Facebook. «L'échange fait du bien. Avant cela, j'avais l'impression d'être seule. Ce qui me préoccupe avant tout, c'est l'avenir des enfants. Que se passe-t-il s'ils ne retrouvent pas leur pleine capacité de travail au bout d'un an ou deux ? Que va-t-il se passer à l'école ?». Cette incertitude pèse de plus en plus sur la mère.

Recherche de la meilleure solution possible

Le ministère de l'Éducation ne peut pas non plus donner de réponse générale. «Lorsqu'un élève est malade et ne peut pas assister aux cours souvent ou longtemps, on essaie de trouver la meilleure solution possible avec ses parents, en fonction de son âge, de ses possibilités de santé et de son parcours scolaire", explique la porte-parole Myriam Bamberg. En cas d'hospitalisation prolongée, il est possible de suivre les cours à l'hôpital. L'enseignement temporaire à distance peut être une autre solution.

Des questions encore sans réponse pour le covid long Ce jeudi, les professionnels de la santé ont dressé un premier bilan du projet pilote long covid. 443 patients sont actuellement pris en charge.

Pour les élèves du secondaire souffrant d'une maladie chronique et de longue durée, une demande d'«aménagements raisonnables» peut en outre être déposée. L'exemption d'une partie des examens prescrits ou la prise en compte des notes d'un ou deux trimestres seulement pour le calcul de la note annuelle seraient envisageables dans de tels cas. Il convient d'examiner individuellement où l'élève peut reprendre son parcours scolaire après une longue absence.

L'exemption d'une partie des examens obligatoires peut être une possibilité. Myriam Bamberg, ministère de l'Éducation

Entre-temps, Lydia voit au moins un peu de lumière au bout du tunnel. Avec l'aide de son médecin de famille et grâce à une direction d'école compréhensive, elle a obtenu que son fils puisse assister aux cours pendant quelques heures, pour autant que son état de santé le permette. «A la fin de l'année scolaire, le directeur prononcera un non-lieu, c'est-à-dire que l'année n'est pas validée pour cause de maladie. C'est déjà bien», dit-elle. Elle ne sait pas ce qu'il adviendra ensuite. Petit à petit, elle essaie que son fils se reconstruise.

«Ce dont il a besoin, c'est de calme, car le stress aggrave ses symptômes», fait-elle remarquer. Et fait même preuve d'un peu de compréhension : «Oui, c'est une maladie inexplorée, oui, les médecins sont réticents, oui, le gouvernement ne peut pas avoir quelque chose de prêt pour chaque situation exceptionnelle. Mais il s'agit là d'un problème réel, et je sais qu'il y a d'autres personnes concernées».

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.