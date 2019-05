Alors que des milliers d'élèves et de lycéens sont attendus pour mener une action de désobéissance civile non violente en faveur du climat ce vendredi au Kirchberg, le ministère de l'Education nationale prévient: il n'excusera pas les absences cette fois.

La désobéissance civile comme leitmotiv

En amont de la Marche pour le climat du 15 mars 2019 qui avait mobilisé entre 7.500 et 15.000 adolescents et qui s'était déroulée sans heurt au cœur de Luxembourg-Ville, le collectif Youth for climate Luxembourg avait balisé le terrain. Il avait coopéré avec la police grand-ducale et avait demandé une réunion avec le ministre de l'Education nationale, Claude Meisch, pour discuter de toutes les modalités.



Claude Meisch, avait d'ailleurs annoncé fin février que les lycéens seraient autorisés à manifester pour le climat, contre une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs. Mais ce ne sera pas le cas pour l'action de blocage du Pont Rouge prévue ce vendredi 24 mai 2019 à 15 heures aux portes du quartier du Kirchberg.

Contact refusé avec le ministère de l'Education nationale



«Les organisateurs ont appelé à une action de désobéissance civile et ont refusé, malgré notre offre, d'entrer en contact avec le ministère», assure Myriam Bamberg, en charge des relations publiques au ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.



Tout comme «ils n'ont pas pris contact avec le ministère pour annoncer cette journée ou discuter des modalités. Nous ne faisons que constater», pose la chargée de communication. «Les absences ne seront pas excusées cette fois-ci», prévient clairement le ministère.

Mais le torchon ne brûle pas pour autant à l'égard du ministère assure Selma Vincent, membre de Youth for Climate Luxembourg: «Nous apprécions le ministère de l'Education nationale et nous n'avons pas été vers lui cette fois car nous essayons de coller au plus près de ce qui se fait au sein du mouvement à l'international.»

En clair, les jeunes organisateurs luxembourgeois se sont encore émancipés un peu plus à l'image de la jeune initiatrice du mouvement global, Greta Thunberg. Samedi 18 mai 2016 une dizaine d'entre eux ont été formés de manière express à la meilleure façon de mener une «action de désobéissance civile non violente» comme annoncé sur la page Facebook du collectif.

«Ne pas sanctionner les participants»

A contrario, le syndicat Education et Sciences de l'OGBL, le SEW se montre solidaire ce mercredi, des étudiants qui luttent en faveur du climat. Il demande aux enseignants de «ne pas sanctionner les participants» qui participeront au blocage en faveur du climat et ce «malgré le risque de se voir attribuer une sanction sous forme d'absence non excusée».



Le syndicat enseignant pousse même le bouchon un peu plus loin et encourage carrément les jeunes «à prendre leur courage à deux mains» et « à accepter le risque de sanction et à manifester leur mécontentement en participant massivement à cette action».

Un tel acte de désobéissance civile «ne doit pas faire peur aux jeunes. Tout au contraire. Par cette action, ils prouvent leur volonté à œuvrer pour l'intérêt général, à éveiller la conscience des autres citoyens, à susciter un débat, et ce, au prix de risques personnels», écrit le SEW7OGBL dans son communiqué daté de ce mercredi après-midi.

Mobilisation malgré le bac ?



Face à l'urgence de sauver de notre planète, le syndicat appelle même tous les enseignants «à soutenir les élèves dans leur lutte pour un avenir meilleur et à ne pas empêcher celles et ceux qui, poussés par des motivations nobles et sincères, entravent certaines de nos règles habituellement sanctionnables». Et le syndicat conclut: «Plutôt que des sanctions, ils méritent notre respect».

Reste la question du niveau de la mobilisation pour bloquer le Pont Rouge ce vendredi, jour d'examen pour les près de 3.500 candidats inscrits aux examens de fin d’études secondaires 2019.

Dans le secondaire classique, les candidats seront à mi-chemin de leurs examens du bac ce vendredi. Le matin entre 8h15 et 11 heures, figurent dissertation littéraire, mathématique et philosophie au programme. A l'heure de l'action de désobéissance civile, l'après-midi de 14h15 à 16h45, aura lieu l'épreuve de français.

Les organisateurs ne chiffrent pas pour l'heure leurs attentes mais savent que la mobilisation risque d'être plus compliquée qu'en mars. Ils savent aussi qu'il y a besoin de moins de monde pour bloquer l'accès au Kirchberg.