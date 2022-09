La députée Viviane Reding se retire de la vie politique

Après une carrière de 43 ans, la députée chrétienne-sociale fait ses adieux à sa fonction de femme politique. Elle quittera son mandat en octobre.

Après une carrière de 43 ans, la députée chrétienne-sociale fait ses adieux à sa fonction de femme politique. Elle quittera son mandat en octobre.

(m. m. avec lm) - A partir d'octobre, le CSV sera amputé d'une de ses personnalités importantes. Comme le groupe parlementaire du parti l'a annoncé mardi après-midi, Viviane Reding quittera son mandat parlementaire le mois prochain. La femme de 71 ans remercie via un communiqué de presse les «citoyens et citoyennes qui me sont restés fidèles lors de dix élections depuis 1979».



C'est avec les mots suivants que la politicienne fait ses adieux à un engagement long de plusieurs décennies : «Äddi Politik ! Le 1er octobre 2022, je me retirerai de la politique active et remettrai mon mandat de députée. Pendant 43 ans, j'ai essayé de faire de mon mieux pour rendre le Luxembourg et l'Europe plus vivables pour les gens».

Viviane Reding a été élue quatre fois à la Chambre, la dernière fois, c'était en 2018. Photo: CSV

Transparence avant les élections

Elle a délibérément choisi le moment de se retirer. Un an avant les élections, il est important d'être transparent vis-à-vis des électeurs.

Martine Hansen, coprésidente du groupe CSV, réagit avec regret à la démission de Reding. «Avec le retrait de Viviane Reding, c'est une figure centrale qui manquera à la politique luxembourgeoise et européenne».

Gilles Roth, coprésident du groupe CSV, et Claude Wiseler, président du CSV, ont profité de l'occasion pour remercier Viviane Reding pour sa «contribution politique tout au long de sa vie» et son «engagement politique et personnel». Sa voix continuera à compter au sein du parti et du groupe parlementaire.

Les remerciements et hommages ont afflué sur le compte Facebook de Viviane Reding après l'annonce de son retrait de la vie politique.



L’élue du CSV devrait a priori passer le flambeau à Elisabeth Margue, la coprésidente du parti chrétien-social.



L’ancienne journaliste du Luxemburger Wort s'est surtout investie au niveau européen. Elle a représenté le Luxembourg entre 1999 et 2014 à la Commission européenne et a même endossé le rôle de vice-présidente de cette Commission. Parmi les grands dossiers qu'elle a défendus et qui ont abouti figure notamment l’abolition du «roaming» à l’intérieur des pays de l’UE.

L'Eschoise a également siégé au Parlement européen et au conseil communal de sa ville natale.

Biographie Viviane Reding est née le 27 avril 1951 à Esch/Alzette, où elle a suivi l'enseignement primaire et secondaire.

Elle a obtenu un doctorat en sciences humaines à l'Université de la Sorbonne à Paris.

De 1986 à 1999, elle a travaillé comme journaliste au "Luxemburger Wort". Mandats Chambre : 1979, 1984, 1989, 2018

Parlement européen : 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014

Conseil communal d'Esch/Alzette : de 1981 à 1999. Commission européenne Commissaire à l'éducation, à la culture, à la jeunesse, aux médias et aux sports de 1999 à 2004

Commissaire à la société de l'information, à la recherche technologique et aux médias 2004-2010

Première vice-présidente, commissaire à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté 2010-2014 Parti Vice-présidente du CSV : 1995-1999

Présidente du CSF : 1988-1993

