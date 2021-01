Même bannie du Parlement européen pour deux semaines, la représentante pourra participer aux délibérations. Mais elle sera privée de ses indemnités, soit 4.950 euros.

La députée Semedo conserve son droit de vote

Même bannie du Parlement européen pour deux semaines, la représentante pourra participer aux délibérations. Mais elle sera privée de ses indemnités, soit 4.950 euros.

(pj avec Sarah CALMES) Voilà un an, six mois à peine après l'entrée en fonction de Monica Semedo au Parlement européen, plusieurs assistants parlementaires avaient démissionné de leurs fonctions. En cause : l'attitude de la jeune députée DP de 36 ans à leur égard. Depuis, l'affaire a suivi son cours jusqu'à l'annonce de la suspension de l'élue libérale pour deux semaines en ce début 2021.

Un carton jaune adressé par le président du Parlement en personne et qui a clairement nommé la cause de cette sanction.«Harcèlement psychologique», a cité David Sassoli avant de prononcer la peine à laquelle celle qui a été élue en 2019, aux côtés de Charles Goerens, doit maintenant se soumettre. De fait, le règlement de l'instance est clair : pas question pour l'élue punie de prétendre à une quelconque rémunération. Monica Semedo peut donc faire une croix sur 15 jours d'indemnités journalières (330€/jour).

Pardonnée par le parti

Si, depuis, Monica Semedo a fait amende honorable et reconnu ses torts, elle ne retrouvera pas son siège à Bruxelles avant la fin janvier. Mais sa suspension temporaire ne l'empêchera pas d'user de son droit de vote. L'article 176 l'autorisant toujours à faire part de ses choix. Ainsi, un porte-parole du Parlement européen précise : «Le droit de vote est au cœur du mandat d'un député - il ne peut être retiré à un député.»

Cette règle renvoie à la fonction du député en tant que représentant des électeurs qui l'ont désigné pour siéger. Si le droit de vote du député était supprimé, cela reviendrait également à priver ses électeurs de leur droit d'expression.

Alors que le Parlement européen a introduit de lourdes sanctions contre Semedo, le secrétaire général du DP, a de son côté déclaré l'affaire «close». Claude Lamberty argumentant :«Elle a reconnu ses erreurs, accepté les sanctions imposées par le Parlement européen sur la base des faits et présenté ses excuses».

