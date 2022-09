Depuis 1998, le correspondant du Luxemburger Wort Stefan Scholl vit en permanence en Russie. Mais presque personne n'a fait l'effort de le comprendre, lui, l'Occidental. Il nous livre son expérience.

Luxembourg 7 min.

La Russie et l'Occident

«La démocratie, mon ami, n'existe pas»

Depuis 1998, le correspondant du Luxemburger Wort Stefan Scholl vit en permanence en Russie. Mais presque personne n'a fait l'effort de le comprendre, lui, l'Occidental. Il nous livre son expérience.

De Stefan Scholl *

En automne 1991, après dix mois de vie dans l'Union soviétique qui s'effondrait, j'ai tapé sur une machine à écrire de voyage mon premier article pour un journal russe. Titre du texte, paru dans le journal libéral Moskowskie Novosti : «Une euphorie que seuls les bébés animaux provoquent habituellement». Un texte sur un malentendu : à l'époque, les Russes me traitaient comme une princesse tombée du ciel. «Jusqu'en 1985 (c'est-à-dire jusqu'au début de la perestroïka)», écrivais-je alors, «les gens ''de l'Ouest'' leur étaient présentés comme des exploitants sans scrupules ou des victimes impuissantes de l'engrenage capitaliste. Maintenant, ils apparaissent comme des anges innocents, les enfants préférés d'un système parfait».

Ruée sur les billets d'avion pour quitter la Russie Sur Google, les recherches en Russie avec les termes «billets» et «avion» ont plus que doublé dès le début de l'allocution annonçant la mobilisation partielle.

En fait, ce sont surtout les Russes qui m'ont accueilli avec une euphorie que seuls les bébés animaux suscitent habituellement. Les Occidentaux étaient encore une rareté, mes baskets Asics étaient aussi admirées que mon accent. C'était une époque de grande sympathie, mais de peu de curiosité.

Pour les Russes, j'étais un cas évident : un veinard, un immigré venu du pays de cocagne, qui a toujours de l'argent et le temps de défendre jusque tard dans la nuit, autour d'une vodka achetée au marché noir, un Mikhaïl Gorbatchev, déjà impopulaire à l'époque. Face à l'effondrement de la monnaie soviétique, je pouvais, en tant qu'Occidental, me taper chaque jour un demi-mois de salaire de 150 roubles sans dépenser plus de 200 dollars américains par mois.

Stefan Scholl, correspondant du Luxemburger Wort. Photo: Stefan Scholl

Des connaissances russes me regardaient avec une pitié envieuse : «Mon Dieu, si riche et si naïf». Déjà à l'époque, les Russes croyaient connaître l'Occident. Des étudiantes en littérature moscovites m'ont surpris par leur connaissance approfondie de différents modèles Audi ou BMW. Les premiers Russes conduisaient des Volvo, les pauvres amassaient au moins des sacs Aldi ou des canettes de Coca. Un parfum d'Ouest.

L'Occidental convoité

Chaque fois que je suis retourné en Russie au cours des années suivantes, ils y sont parvenus un peu plus. Des machines à cappuccino ont fait leur apparition, ainsi que de nouvelles boîtes de nuit où le public portait des costumes en cuir noir comme Arnold Schwarzenegger. Mon statut d'Occidental attirait des jeunes femmes. À celles qui me faisaient les yeux doux, je leur disais venir du Groenland. Et ce pour décourager celles qui étaient à la recherche d'un mari dans le but de fuir le pays.

La plupart n'ont jamais compris l'Occident. Et ils n'ont pas essayé sérieusement.

Les appartements fraîchement «rénovés en euros» étaient désormais équipés d'écrans de télévision japonais hors de prix. Le whisky avait remplacé la vodka. Et partout, l'économie de marché faisait rage. Les entrepreneurs russes ne se sont pas seulement enrichis, ils ont pu envoyer leurs enfants dans des écoles privées suisses ou britanniques, ont acheté des clubs de football londoniens. Mais la plupart d'entre eux n'ont malgré tout jamais compris l'Occident. Et ils n'ont pas non plus essayé sérieusement.

Homme d'affaires, Anatoli se rend plusieurs fois par an en Bavière et ramène toujours une nouvelle chope de bière. Chaque fois que nous nous rencontrons pour un sauna, il me promet de me montrer sa collection de bières.

Sa vision de l'Allemand est pour le moins révolue: «Un peuple de guerriers. Seuls nous, les Russes, avons pu les vaincre». Nulle part ailleurs, les nazis n'ont fait autant de ravages que sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. plus de 20 millions d'hommes soviétiques y ont péri. Mais cela ne dérange pas les Russes. Si les Allemands font partie de leurs Occidentaux préférés, c'est aussi parce qu'ils les ont battus, il y a près de 80 ans. Pour eux, le présent est avant tout le prolongement de leur passé héroïque. Ils parlent également de la campagne d'Ukraine comme d'un match de football sanglant : «Nous avons combattu les Allemands pendant quatre ans, nous en finirons plus vite avec les Ukrainiens».

Pour de très nombreux Russes, l'Occident n'est rien de plus qu'un lieu de vacances et de shopping à la mode, une collection d'articles de marque qu'il faut avoir, mais qu'il n'est pas nécessaire de comprendre.

Les Russes aiment la compétition, et encore plus la domination. En ce qui concerne les vêtements de marque chics, les skis de fond adaptés à la Coupe du monde ou la connaissance de vins chers, une grande partie de mes connaissances me regardent désormais avec une certaine condescendance.

Lorsque les Russes discutent avec moi, il ne s'agit très souvent pas d'élargir son propre univers de pensée par l'échange d'arguments. Il s'agit plutôt d'avoir raison. Comme les Américains, les Canadiens ou d'autres peuples qui habitent des territoires démesurés, les Russes sont assez égocentriques.

Quelques stéréotypes, quelques tiroirs leur suffisent pour classer le reste du monde. Seuls 25% d'entre eux possèdent un passeport, et encore moins la maîtrise une langue étrangère. Même s'ils n'ont jamais quitté la Russie, une grande partie d'entre eux pensent tout de même connaître l'Occident mieux que lui-même.

Tu ne crois quand même pas sérieusement que vos élections ne sont pas truquées? Une connaissance à Stefan Scholl

Ils se font du souci pour elle depuis des années, surtout pour l'Europe, trop faible, trop tolérante. En 2015, un passant m'avait déjà arrêté en pleine rue à Rostov pour me mettre en garde contre cette marée de migrants islamistes qui menaçait de submerger la partie nord de l'UE.

Entre-temps, je suis à peu près sûr que pour de très nombreux Russes, l'Occident n'est rien de plus qu'un lieu de vacances et d'achats à la mode, une collection d'articles de marque qu'il faut avoir, mais qu'il ne faut pas comprendre. La plupart des débats politiques avec les Russes se terminent par des rires de dérision, ils s'amusent de ma naïveté : «Tu ne crois quand même pas sérieusement que vos élections ne sont pas truquées? La démocratie, mon ami, ça n'existe pas».

Poutine et Xi affichent leur solidarité face aux Occidentaux Les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine ont affiché jeudi leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux, lors de leur première rencontre depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Vladimir Poutine n'est pas le seul à s'offusquer que l'Occident ne l'ait pas accueilli avec admiration dans son cercle, malgré ses richesses, ses succès et son charisme. Et cela uniquement parce que le dirigeant russe ne respecte pas ces règles du jeu hypocrites qui s'appellent en Occident liberté de la presse ou de réunion. «Quelle double morale», s'indigne mon ami Pavel, journaliste. «Pourquoi Poutine n'a-t-il pas le droit de régir pendant 23 ans alors que Merkel a été au pouvoir pendant 16 ans?» Le fait que la chancelière allemande ait dû partager ce pouvoir pendant huit ans dans le cadre d'une grande coalition avec le principal parti d'opposition est une chose trop insignifiante pour être comptée.

Pourquoi Poutine ne peut-il pas réagir pendant 23 ans alors que Merkel a été au pouvoir pendant 16 ans? Pawel, Journaliste

Depuis février, on est en état de guerre semi-officiel avec «l'Occident» collectif, l'Amérique du Nord et l'Europe ne sont plus constituées que de «pays hostiles». Et comme le dit Poutine, l'OTAN veut détruire et voler la Russie et envoie donc des nazis ukrainiens contre les Russes. En tant qu'Occidental à Moscou, on est désormais un sujet très suspect.

Pourtant, je ne ressens pas le moindre soupçon de colère populaire. La dernière fois qu'un Russe s'en est pris à moi à coups de poing, c'était en 2003, dans un village de Sibérie occidentale. C'était pour une histoire de fille, pas de politique. Mais je suis à nouveau une rareté. Désormais, lorsque les Moscovites ou d'autres Russes entendent mon accent, leurs yeux s'illuminent à nouveau. La plupart m'écoutent patiemment quand j'explique pourquoi je suis pour les Ukrainiens. Les Russes n'ont pas compris l'Occident. Mais beaucoup recommencent à penser à lui. Et sur eux-mêmes.

* L'auteur est correspondant en Russie pour le Luxemburger Wort.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.