L'analyse des dysfonctionnements de la relation entre la Cour grand-ducale et l'Etat dévoilée en début d'année a déjà entraîné bien des changements. Mais c'est à pas feutrés que les réformes attendues sont mises en place, en attendant la nouvelle loi fondamentale.

La délicate transcription du rapport Waringo

(pj avec Danielle SCHUMACHER) «La future constitution sera destinée à donner au Grand-Duc la possibilité d'organiser sa maison dans l'intérêt public», déclarait dernièrement Mars Di Bartolomeo (LSAP). Le député, président de la commission constitutionnelle, faisait référence au projet de nouvelle loi fondamentale. Ce toilettage institutionnel a ainsi, notamment, comme fonction d'adapter le fonctionnement de la monarchie aux mœurs politiques actuelles. Et ce ne sera là que la suite logique d'un processus dont les prémices remontent à plusieurs années.

Déjà en 2002, le Premier ministre d'alors, Jean-Claude Juncker (CSV), était intervenu en raison de la mauvaise préparation du budget du Palais. En vain. En 2016, l'actuel Premier ministre Xavier Bettel (DP) avait lui aussi fait pareille remarque. Là encore, sans impact. Il aura fallu attendre l'été 2019 et la nomination de Jeannot Waringo comme observateur spécial pour qu'enfin les points obscurs de la relation Etat-Cour soient mis en lumière.

Un éclairage cru qui aura suscité bien des surprises quand, en janvier 2020, le Premier a dévoilé à la Chambre et au pays les analyses tirées de la mission de six mois. Ce fameux «rapport Waringo» pointant nombre de dysfonctionnements : confusion entre mandats public et privé dans la gestion des fonds, absence d'organigramme dans l'administration de la cour, tensions autour du management des personnels.

Sans fard, l'analyse mettait aussi en cause la place prise par la Grande-Duchesse Maria Teresa dans la gestion chaotique des agents au service de leurs altesses royales. Cela étant d'autant plus problématique que la constitution n'accorde pas de fonction particulière à l'épouse (ou l'époux) du chef de l'Etat. Le Grand-Duc Henri avait défendu alors sa femme, tout en signalant qu'il souhaitait coopérer avec l'émissaire du gouvernement et mettre en œuvre des réformes.

Et depuis? Depuis, la crise sanitaire a quelque peu ralenti la mise en place des arrangements souhaités. Mais des signes tangibles de changement ont été perçus. Dès février, l'ancien maréchal de la Cour Lucien Weiler démissionnait. Quelque temps après, courant, le chef de cabinet Michel Heintz était, lui, licencié...

Une révocation pas vraiment du goût du Premier ministre qui, pour l'occasion, rappelait à son altesse que les employés de la Cour grand-ducale exerçant des fonctions publiques ne peuvent être engagés ou licenciés qu'après consultation préalable du gouvernement. Voilà donc Michel Heintz remis en place.

«Pourparlers constructifs»

Enfin, après plusieurs mois de vacance de poste, la diplomate Yuriko Backes devient la nouvelle maréchale de la Cour, le 1er juin dernier. Tel que préconisé par le rapport Waringo, la mission revient donc à un fonctionnaire. Cependant, ce remplacement au poste le plus important dans la hiérarchie de la Cour soulève la question du rôle futur d'André Prüm et de Norbert Becker.

Le professeur de droit et le consultant en gestion avaient été nommés comme conseillers spéciaux, juste après la démission de Lucien Weiler. Ils avaient alors pour rôle d'accompagner la mise en œuvre des propositions de réforme. L'intermezzo autour des personnalités du chef de cabinet montre que le travail ne se passe manifestement pas sans heurts.

Après en avoir informé les membres de la commission des affaires institutionnelles à la mi-juillet, le Premier ministre parle de «pourparlers constructifs» avec la Cour grand-ducale. Mais en coulisses, ce même Xavier Bettel fait comprendre à la presse qu'il y a encore des problèmes avec la mise en œuvre des réformes. Six mois après le séisme du rapport Waringo, la situation est loin d'être aplanie donc.

