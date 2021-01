La délicate question de l'intégration en débat

Si un large consensus a émergé, jeudi à la Chambre, autour du besoin de continuer à maintenir un Luxembourg multiculturel, l'ADR se démarque en plaidant pour une action à destination également des Luxembourgeois.

(Jmh avec Marc Hobscheid) - L'avenir de l'«esprit multikulti» était au cœur des échanges, jeudi, à la Chambre. Concept purement luxembourgeois lié à la présence de quelque 170 nationalités sur le territoire, ce dernier ne peut empêcher certaines difficultés. «Nous ne devons pas nous contenter d'apparences flatteuses», estime Paul Galles (CSV), initiateur du débat de consultation, en référence à l'image de tolérance et de richesses culturelles que promeut le Luxembourg à l'étranger.

Car le risque de voir s'accentuer le fait que les différentes communautés vivent les unes à côté des autres et non ensemble existe. Raison pour laquelle le député chrétien-social plaide pour la création d'«un centre qui n'exclut pas, mais qui unit». Pour ce faire, il plaide notamment pour l'amélioration de la participation politique des non-Luxembourgeois.

Principalement au niveau communal, en inscrivant automatiquement sur les listes électorales les résidents qui auraient déjà voté à ces élections au cours des deux derniers scrutins. Mais aussi en s'inspirant des conseils de citoyens en place notamment dans la partie germanophone de la Belgique. L'intégration linguistique pourrait aussi, selon lui, être améliorée via une extension du congé linguistique pour apprendre le luxembourgeois.

«Un pays et une société ne fonctionnent réellement que s'ils connaissent leur histoire», assure de son côté Simone Asselborn-Bintz (LSAP). Référence directe au passé d'émigration, mais aussi d'immigration du pays. Sur une population active de 445.000, seul un tiers possède la nationalité luxembourgeoise a rappelé l'élue socialiste qui estime que «la langue ne doit pas être un obstacle à la réussite scolaire». Et cette dernière de plaider pour «une alphabétisation partielle en français», solution qui permettrait de contribuer à éviter une partie des écueils actuels.

Pour Charles Margue (Déi Gréng), la complexité du pays ne peut être perçue de l'étranger, raison pour laquelle «chacun doit faire sa part pour assurer une intégration réussie». Mais pour cela, il faut que tous bénéficient des mêmes chances, notamment dans le soutien reçu par les services d'intégration des communes. Or, cette offre «diffère fortement» d'une partie du territoire à l'autre. Ce qui nécessite «une plus grande professionnalisation» des communes dans ce domaine.

Cheval de bataille de Fred Keup (ADR), la question de la valorisation du luxembourgeois a été au centre de sa position, le nouveau député estimant que «malgré toutes les concessions linguistiques faites par les Luxembourgeois, il faut s'attendre à ce que les étrangers apprennent notre langue». Et ce dernier d'estimer qu'une intégration réussie passe par la motivation personnelle, l'ouverture d'esprit des résidents et par l'école publique. Mais si cette dernière «est difficile pour les étrangers, elle l'est aussi pour les Luxembourgeois car beaucoup ont des difficultés à parler français», indique-t-il. Un fossé qui se creuserait d'autant plus que «de plus en plus d'enfants fréquentent des écoles privées, surtout dans la capitale».

Un discours qui entre quelque peu en collision avec la vision défendue par Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille et de l'Intégration. Car pour elle, «il ne suffit pas de demander aux nouveaux arrivants de s'adapter». Et de se demander si le terme d'«intégration» reste toujours d'actualité ou si le processus ne doit pas plutôt être pensé en termes «d'apprentissage des uns et des autres» afin de «créer un Luxembourg ensemble». A noter que ce débat s'intègre dans les réflexions en cours autour de la réforme de la loi de 2008 sur l'intégration qui doit être réalisée dans les prochains mois.

