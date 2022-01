Du 4 au 20 février prochain se tiendront les Jeux Olympiques d'hiver dans la capitale chinoise, à Pékin. Le délégation luxembourgeoise se composera de deux sportifs. Voici leurs portraits.

Deux Luxembourgeois

La délégation luxembourgeoise pour les JO de Pékin complète

Ce mercredi, la délégation luxembourgeoise pour les Jeux Olympiques d'hiver a été annoncée. Deux habitants du Grand-Duché représenteront le pays lors des traditionnelles olympiades qui se tiendront du 4 au 20 février prochain à Pékin, la capitale de la Chine.

Le ministre des Sports Georges Engel ne se rendra pas à Pékin

La première athlète sélectionnée n'est autre que Gwyneth Ten Raa, considérée comme l'un des plus grands talents du ski luxembourgeois. Il s'agira de la première participation aux Jeux Olympiques pour la jeune femme née en 2005 qui participera à la compétition de slalom et slalom géant. Ses épreuves sont prévues le 7 et le 9 février prochain.

Le second athlète qui concourra pour le titre de champion de slalom géant, c'est Matthieu Osch, né en 1999. L'homme est loin d'être un inconnu dans le milieu sportif. Cadre depuis 2019 au sein du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL), le Luxembourgeois avait déjà participé aux derniers Jeux Olympiques d'hiver qui avaient eu lieu à PyeongChang (Corée du Sud) en 2018. Les dates de ses compétitions ont été fixées au 13 et 16 février prochain.

Si vous souhaitez supporter nos sportifs en direct, il faudra se lever tôt, les athlètes luxembourgeois concourront chaque fois entre 3h15 et 6h45 du matin.

