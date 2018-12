Elle a été publiée en 1948, trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour que les erreurs ayant mené tant de gens et de pays au chaos ne se reproduisent plus.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a 70 ans

Tous les individus et tous les organes de la société s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives.

(C.) - "Le 10 décembre 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

À l’occasion du 70e anniversaire de cette adoption, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, en collaboration avec la Commission consultative des droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg, édite la brochure «70 ans: Déclaration universelle des droits de l'Homme». Publiée en format de poche, elle reprend le texte de la déclaration en 5 langues (luxembourgeois, allemand, français, anglais, portugais) et est distribuée à tous les élèves de l’enseignement secondaire.

Aujourd’hui encore, la Déclaration universelle des droits de l’Homme continue d’être un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Elle est souvent considérée comme le document fondateur pour toute l’humanité, proclamant les droits et les libertés de chaque individu, peu importe la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, etc.

Avec la distribution de cette brochure, le ministère permet d’une part à tous les lycéens de prendre connaissance des droits et des libertés, dont notamment le droit à l’éducation, le droit au travail, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la liberté de penser ou encore le droit à la liberté d’opinion. D’autre part, la brochure rappelle l’importance de valeurs comme la justice, la paix et le partage, mais également la tolérance et l’amitié, des valeurs constamment remises en question dans un monde dans lequel plusieurs pays continuent de mépriser les droits fondamentaux de l’homme.

La publication d’une brochure à l’attention des élèves de l’enseignement fondamental est prévue pour début 2019."