La débandade du porno luxembourgeois

Beaucoup ignorent que le paisible Luxembourg abrite un véritable empire exploitant les plus grands portails de contenu pour adultes au monde. La société Mindgeek, dont le siège social se trouve boulevard Royal, fait aujourd'hui face à de graves accusations et s'en défend.

(JFC avec Marco Meng) - La digitalisation tous azimuts de l'économie constitue un des piliers de l'accord de coalition de 2018. Or, il s'avère que toutes les entreprises numériques ne sont pas nécessairement innovantes. Certaines font simplement office de plateformes vouées à distribuer du matériel pornographique. La société luxembourgeoise Mindgeek s.a.r.l., qui exploite plusieurs sites du genre parmi les plus populaires au monde, représente un exemple typique. Mais aujourd'hui l'un de ces sites est la cible de graves accusations de la part d'opposants à la pornographie, mais aussi d'une ancienne actrice. Il est question d'accès illimité - y compris aux mineurs -, et de diffusion d'images illégales.

Aux accusations selon lesquelles les enfants pourraient avoir accès aux contenus de ses plateformes, Mindgeek rétorque que «nos plateformes sont entièrement conformes à la RTA («Restricted To Adults», ndlr), de sorte que les parents peuvent en bloquer l'accès à leurs enfants d'un simple clic». Mais sur les sites eux-mêmes, les conditions d'utilisation sont indiquées en petits caractères: «Si vous avez moins de 18 ans, veuillez ne pas utiliser les sites web». Point, à la ligne.

L'internet ne constitue pas un espace hors la loi

Concernant l'accusation de diffuser des images pédophiles, Mindgeek affirme avoir «pris des mesures pour combattre et supprimer tout contenu non autorisé qui enfreint les directives de la plateforme». La société ajoute que ces mesures «nécessitent la présence d'une large équipe de modérateurs chargés de vérifier manuellement chaque téléchargement». Pour ce faire, ils disposent «d'un système performant de marquage, d'examen et de retrait de tout matériel illégal, ainsi d'ailleurs que d'outils de vérification de l'âge de l'utilisateur».

Le souci dans ce domaine reste que le contrôle par les instances publiques de l'accès illimité aux sites pornographiques, y compris aux mineurs se révèle extrêmement malaisé. A ce sujet, le ministère de la Justice se borne à rappeler que les lois existantes en la matière (par exemple concernant l'accès aux sex-shops interdit aux mineurs) «s'appliquent également à l'internet» et que «si une telle infraction est commise au Luxembourg, le ministère public poursuivra les auteurs». Mais tout n'est pas aussi aisé, notamment dans les cas où les serveurs sont logés dans un autre pays et que le crime est donc commis dans cet Etat.

Le sulfureux monsieur Thylmann

Mais si l'internet ne constitue pas «un espace hors la loi», cela «suppose toutefois que les auteurs puissent être identifiés et qu'il soit possible de prouver qu'ils se livrent à des activités illégales», déclare la Justice luxembourgeoise. Le fait que des contenus destinés uniquement aux adultes ne demeurent accessibles qu'à des adultes constitue «une question pour le législateur mondial», puisque les serveurs par lesquels les contenus illégaux sont distribués sont généralement «cachés quelque part dans le monde», avoue le ministère.

Une logique juridique quelque peu spécieuse, dans la mesure où les sociétés et leurs propriétaires ou ayants droit ne sont pas cachés quelque part, mais sont en fait bien tangibles. Fondée au Canada, possédant son siège social au boulevard Royal à Luxembourg ainsi que des bureaux à Bucarest, Nicosie, Londres, Montréal et Los Angeles, Mindgeek possède ainsi environ 18 filiales identifiées au Luxembourg.

Pour rappel, la s.a.r.l. est historiquement issue de la société Manwin créée en 2007 par l'homme d'affaires allemand Fabian Thylmann. Différentes acquisitions ont fait de Manwin l'une des plus grandes sociétés de streaming porno du globe.

Arrestation du patron d'une holding luxembourgeoise active dans le porno Le propriétaire du site internet de pornographie «YouPorn» Fabian Thylmann a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles et se trouve en prison en attendant son extradition vers l'Allemagne où la justice le soupçonne de fraude fiscale.

En 2013, Thylmann a vendu ses actions aux directeurs internes de Manwin, Feras Antoon et David Tassillo, qui ont renommé la société Mindgeek. Un an auparavant, le sulfureux Thylmann avait fait l'objet d'une enquête du ministère public allemand pour évasion fiscale, qui a ensuite été abandonnée en échange d'une amende de cinq millions d'euros et d'un paiement supplémentaire de 26,25 millions d'euros.

