La date des Législatives est fixée

Candidat à sa propre succession, Xavier Bettel repartira-t-il pour un troisième mandat? Réponse le 8 octobre prochain...

La date est d'ores et déjà fixée et le rendez-vous, par conséquent, pris. Les élections législatives se dérouleront le 8 octobre 2023. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement luxembourgeois. Le gouvernement entend porter à la connaissance des intéressés que la date des prochaines élections législatives tombe, en vertu des dispositions de l’article 134 de la loi électorale, sur le dimanche 8 octobre 2023.

Les Luxembourgeois seront donc appelés aux urnes afin d'élire les 60 députés qui siègeront au Parlement. Si la campagne n'est pas encore officiellement ouverte, certains ne cachent pas leurs ambitions de briguer le poste de Premier ministre que compte bien conserver Xavier Bettel. C'est le cas de Paulette Lenert qui, sauf improbable retournement de situation, devrait être la cheffe de file d'un LSAP semble-t-il tout acquis à sa cause. Pour Virgule, l'actuelle ministre de la Santé déclarait en octobre avoir «de la motivation et de l'énergie à apporter» mais qu'il était encore «trop tôt pour se prononcer» quant à sa candidature. Toutefois, elle précisait: «Plusieurs défis se présentent en tout cas à notre pays et je suis prête à apporter mon aide.»

Si aucune candidature officielle n'est encore enregistrée, celle du médiatique Docteur Gérard Schockmel est à suivre puisque ce spécialiste en maladie infectieuses aux Hôpitaux Robert-Schuman confiait le 29 juillet ne pas écarter cette possibilité. Toutefois, il assure ne pas vouloir se lancer dans l'aventure avec pour seule ambition de faire carrière. Si d'aventure, il venait à sauter le pas, de quel parti ce fils d'ouvrier à la fibre libéral défendrait-il les couleurs? Mystère.

Après dix ans au pouvoir, Xavier Bettel sait qu'il lui faudra faire face à une sérieuse concurrence avec, notamment, un CSV désireux de revenir aux affaires. Mais a-t-il le leader capable de mener le parti des chrétiens-sociaux au pouvoir? Lors du Politmonitor de 2022, son président Claude Wiseler pointait avec 53% des voix, au huitième rang des politiques les plus populaires. juste derrière Taina Bofferding (54), mais loin, très loin de Xavier Bettel (71) et de Jean Asselborn et Paulette Lenert (79).

Au sein de Déi gréng, où le sentiment d'être la cible de toutes les attaques est prégnant, on a bien conscience que les sondages actuels ne sont pas favorables, mais l'on rappelle toutefois qu'«un sondage n'est pas une élection». Le parti de Josée Lorschée parviendra-t-il à conserver ses neuf sièges? À voir. Au parti, on se rassure en affirmant disposer d'une «base d'électeurs fidèles».

Déi Lénk, qui compte actuellement deux sièges, espère en gagner trois de plus en 2023 afin de former un groupe à la Chambre. Un point commun, l'un des rares, qu'il partage avec l'ADR et les Pirates.

Les électeurs seront convoqués comme à l’accoutumée par leurs communes de résidence respectives au moins cinq jours à l’avance.



