Un nouveau centre

La Croix-Rouge renforce ses capacités logistiques à Livange

La Croix-Rouge a acheté un ancien magasin de meubles fin 2019 et l'a rénové et transformé de manière fonctionnelle afin d'y accueillir de nombreux services

Le nouveau centre logistique de la Croix-Rouge luxembourgeoise à Livange a été officiellement inauguré ce mardi. Cette infrastructure est idéalement située à proximité des axes autoroutiers et offre ainsi un cadre efficient pour le stockage et la distribution de denrées alimentaires et des dons de vêtements.

D'autres activités techniques qui ne sont généralement pas en contact direct avec les bénéficiaires mais qui ont besoin d'espaces pour les ateliers, le stockage et l’administration y sont également installées. «Ce nouveau centre logistique nous permettra de mieux aider les plus démunis de notre société», a souligné Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge. «Nos huit Croix-Rouge Buttek doivent être livrées quotidiennement. Il en va de même pour les quatre épiceries sociales de Caritas. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons par exemple distribuer au niveau national des aliments frais dont la date de péremption est proche.»

«La dignité humaine, le plus important»

Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration, s'est réjouie de la nouvelle infrastructure. «Il est de notre devoir de soutenir les citoyens qui n'ont pas les moyens de s'alimenter dans un supermarché ou de s'habiller dans un magasin de confection. La dignité humaine est ce qu'il y a de plus important et je suis heureuse que la Croix-Rouge luxembourgeoise et Caritas Luxembourg rassemblent leurs forces afin de venir en aide aux personnes parcourant une phase de vie très difficile.»

La Croix-Rouge a acheté un ancien magasin de meubles fin 2019 et l'a rénové et transformé de manière fonctionnelle afin d'y accueillir, sur 5.600 mètres carrés, le centre national de collecte et de tri (CNCT) pour les dons de vêtements et de chaussures, la plateforme de logistique alimentaire Spëndchen asbl, le magasin de seconde main Vintage Mo(o)d, les départements informatique et technique de la Croix-Rouge ainsi que le département technique de Caritas Luxembourg.

Au total, environ 80 bénévoles et salariés travaillent à Livange. Ils sont soutenus par plus de 60 bénéficiaires d’aides sociales qui sont intégrés dans différents services par le biais du dispositif des travaux d'utilité collective (TUC).

