La croissance du Luxembourg ralentira en 2020

Maurice FICK Il ne faut pas s'attendre à une grosse secousse mais à un coup de frein. Après avoir fait preuve d'une certaine résistance cette année, la croissance luxembourgeoise devrait passer à 2,4 % l'an prochain estime le Statec. L'emploi montre déjà des signes de ralentissement.

Le tableau dressé ce mardi lors de la présentation de la situation économique du pays par le directeur du Statec au Kirchberg est clair. Dans un contexte mondial de ralentissement économique, le Luxembourg s'est plutôt bien tiré d'affaires au cours des deux premiers semestres 2019 mais il n'échappera pas à la tendance générale en 2020. «Cette année nous avons une croissance de près de 3% mais l'année prochaine nous aurons un ralentissement relatif de 2,4%», annonce Serge Allegrezza.

Pour le directeur du Statec, Serge Allegrezza, «le gouvernement a une bonne marge de manœuvre pour investir dans les infrastructures, le changement climatique et la réforme fiscale même si ce sera moins réjouissant en 2020» Photo: Gerry Huberty





«Nous sommes déjà dans une phase de ralentissement et on ne sait pas très bien quand elle va se terminer», note Fern Adam. Le chef de la Division conjoncture, modélisation et révision du Statec estime que «la situation globale reste bonne» mais qu'il y a clairement «des risques de détérioration à l'horizon». Des nuages plus gris qui sont identifiés et inquiètent les prévisionnistes comme la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, le ralentissement des échanges commerciaux ou encore le Brexit.

La construction en «surchauffe»

Mais pas de panique. «L'instant du freinage ne sera pas très fort», estime le spécialiste en rappelant que la croissance de la zone euro stagnera aux alentours de 1%. Fait est qu'au niveau européen, «l'emploi encaisse maintenant, c'est-à-dire en 2019-2020, le freinage de 2018-2019. Il viendra aussi au Luxembourg c'est sûr».

Jusqu'ici l'emploi a plutôt bien résisté au Luxembourg «à cause de phénomènes exceptionnels comme l'ouverture du centre commercial de la Cloche d'Or, le Royal-Hamilius et le Brexit. Ces trois phénomènes ont permis de maintenir la croissance de l'emploi en 2019 au même niveau qu'en 2018. Mais des signes de ralentissement sont déjà palpables dans plusieurs branches. L'incertitude a déjà gagné les entrepreneurs comme l'a montré récemment la Chambre de commerce du Luxembourg.





Serge Allegrezza parle clairement de «surchauffe» dans le secteur de la construction. Non pas à cause des prix de l'immobilier qui explosent ou du gros œuvre qui serait devenu plus cher mais parce qu'il y a manque de main-d'oeuvre pour construire. Même s'il est handicapé par ce phénomène, que soulèvent régulièrement les patrons des entreprises de construction, le secteur reste à un niveau d'activité élevé comme l'indiquent les très nombreuses grues qui hérissent les alentours immédiats de la capitale.