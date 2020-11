Six semaines après le début des visites sur le site d'Elmen, 25 des 30 maisons mises en vente ont d'ores et déjà trouvé preneur, indique lundi la SNHBM. Et cet engouement devrait se poursuivre, notamment avec l'arrivée attendue de ménages ne pouvant plus financer leur projet sur le marché privé.

«La crise va obliger certains à revoir leur ambition»

Proposées officiellement à moins de 600.000 euros, les maisons du futur quartier écologique d'Elmen s'arrachent littéralement. Trois mois après leur mise en vente et six semaines après l'ouverture aux visites, 25 des 30 unités avec jardin individuel destinées à accueillir des familles ont trouvé preneur, selon les données livrées par Guy Entringer, contacté lundi. Des chiffres jugés «satisfaisants», d'autant plus que la crainte de voir l'arrivée massive de dossiers en raison du prix et non du concept général du quartier «ne s'est pas concrétisée», assure le directeur de la SNHBM.

Autrement, les quelque 400 dossiers reçus pour tenter d'acheter les biens du premier lot - 30 maisons unifamiliales et 27 appartements - ont été déposés par des ménages «extrêmement bien renseignés», assure Guy Entringer qui fait état toutefois de «certaines rétractations». S'il n'avance pas de chiffre, le directeur évoque tout de même «des dossiers qui n'ont finalement pas obtenu un crédit de leur banque» et «les ménages qui ont changé d'avis en raison probablement des conséquences de la crise covid et qui ne souhaitent pas prendre le risque».

8 Prévu en trois phases, le projet d'Elmen prévoit la construction d'un total de 375 maisons et d'autant de logements collectifs. Pierre Matgé/archive

Car même pour un projet immobilier au prix subventionné, site de référence pour l'Etat en matière d'habitation abordable qui plus est, les montants à débourser se révèlent pour certains au-delà de leur budget. Une réalité économique qui devrait également jouer dans l'autre sens, à savoir l'arrivée prochaine de nouveaux dossiers émanant de ménages qui, jusqu'à présent, étaient en capacité de se loger sur le marché privé. Des ménages qui, crise économique oblige, pourraient être amenés à se tourner vers des promoteurs publics pour parvenir à se loger, puisque «la crise va obliger certains à revoir leur ambition», juge Guy Entringer.

Une situation qui devrait allonger la liste d'attente des biens en construction par la main publique, Fonds du logement et SNHBM en tête. Pour Elmen, la prochaine phase consiste désormais dans la vente des cinq maisons restantes et de 27 appartements du premier lot. Réalisées uniquement par téléphone en raison non seulement des mesures sanitaires en vigueur mais aussi et surtout de l'absence de réalisation des travaux de finition, ces ventes se poursuivront jusqu'à la fin de l'année. Et ce, avec le même panel de 400 candidatures reçues.

Un nouveau lot de maisons et d'appartements sera, lui, proposé à la vente d'ici «la mi-2021», estime le directeur de la SNHBM en précisant «ne pas vouloir modifier le timing de construction, bien que des inconnues existent à ce jour, notamment en ce qui concerne d'éventuelles nouvelles restrictions sanitaires qui empêcheraient les entreprises de construire ces biens». Référence indirecte aux propos de Xavier Bettel (DP) qui indiquait, dimanche, que le gouvernement avait préparé «plusieurs textes législatifs» pour pouvoir agir rapidement face à l'évolution de la pandémie. Et donc, potentiellement, adopter des mesures similaires à celles en vigueur en Allemagne, en Belgique et en France.

