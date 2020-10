La crise sanitaire a fini par affecter l'activité professionnelle au Luxembourg, avec un fléchissement de 0,7% enregistré au deuxième trimestre de 2020. Toutefois, les données publiées par le Statec révèlent une progression de 1,3% sur un an.

La crise sanitaire érode l'emploi salarié

Jean-François COLIN

Si le Statec table sur un rebond de l'activité au troisième trimestre de 2020, l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi commence à se faire ressentir. Quand bien même le nombre de demandeurs d'emploi au pays avait chuté de 6,2% en août par rapport à juillet, l'emploi salarié connaît quant à lui une baisse de -0,7% lors du deuxième trimestre. Une tendance négative observée pour la première fois, alors que le premier trimestre 2020 affichait lui une fine progression de 0,2%, selon les données que le Statec publie ce jeudi.

Les travailleurs frontaliers apparaissent les plus touchés par le phénomène avec une baisse de 1%, alors qu'elle s'établit à -0,4% pour les résidents. Et si aucune différence ne se marque en fonction du sexe (-0,7% tant chez les hommes que chez les femmes), la branche «Activités spécialisées et services de soutien» se révèle la plus impactée avec une chute de -3% de l'emploi entre le premier et le deuxième trimestre. En particulier, l'activité des agences temporaires est en chute libre de... -35,9%! Sans surprise, le commerce, les transports, l'hébergement et la restauration ont aussi souffert de la crise sanitaire, avec une baisse de 2,4% de l'emploi dans ces secteurs au deuxième trimestre.

A contrario, l'administration et les autres services publics (+1,9%) et, dans une moindre mesure, le secteur de la construction (+0,2%) apparaissent comme les seules branches à avoir bien résisté à la crise. Du côté de l'administration, l'explication réside dans le développement de l'administration centrale et de l'action sociale sans hébergement. Par ailleurs, les activités de construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels ainsi que les travaux de menuiserie ont enregistré les croissances les plus importantes.

En dépit de cette courbe négative, l'institut de statistiques annonce un bond de 1,3% de l'emploi salarié au Luxembourg sur un an. Preuve que l'offre d'emplois connaît une augmentation au pays. Phénomène inédit: pour la première fois, la croissance sur un an de l'emploi salarié des résidents (+1,4%) a dépassé celle des frontaliers (+1,2%).





