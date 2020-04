Pour sa première séance plénière au sein du cercle municipal vendredi, les parlementaires ont débattu de la stratégie de sortie de crise que leur a présentée le Premier ministre. Lequel en a profité pour glisser l'annonce d’une nouvelle aide pour les entreprises.

«La crise est loin d'être terminée»

Olivier TASCH Pour sa première séance plénière au sein du cercle municipal vendredi, les parlementaires ont débattu de la stratégie de sortie de crise que leur a présentée le Premier ministre. Lequel en a profité pour glisser l'annonce d’une nouvelle aide pour les entreprises.

A situation hors norme, lieu exceptionnel. La Chambre se retrouvait, ce vendredi, au cercle municipal pour une séance plénière au complet afin de respecter les mesures de distanciation sociale. Chose impossible dans les locaux du Marché-aux-Herbes. Au menu du jour: la stratégie de sortie graduelle de l'état de confinement présentée par le Premier ministre, Xavier Bettel (DP).



Le chef de l'exécutif a répété les étapes qu'il avait déjà présentées mercredi, et dont le premier volet commence lundi avec la réouverture des chantiers et la reprise des activités des jardiniers, paysagistes, magasins de bricolage ainsi que des centres de recyclage. Mais il en a aussi profité pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle aide directe et non remboursable pour les petites entreprises. 5.000 euros sont prévus pour les sociétés comptant jusqu'à neuf salariés, et 12.500 euros pour celles employant jusqu'à 20 personnes. Au total, il en coûtera 80 millions à l'Etat.

Nei Direkthëllef fir Betriber vu 0 bis 20 Salariéen, déi net remboursabel ass. Konditioun: e Betrib muss weider zou hunn oder eng substantiell Baisse am Chiffre d’affaires hunn. Kleng Betriber kréien nach emol 5000 €. Déi vun 10 bis 20 Salariéen 12.500 Euro. — Lex Delles (@LexDelles) April 17, 2020

Cette nouvelle annonce illustre parfaitement la difficulté pour l'opposition d'exister en ces temps de solidarité nationale et de communication intense du gouvernement. La présidente du groupe parlementaire CSV, Martine Hansen, est un modèle en la matière. Comme tous les responsables politiques, elle affiche son unité avec les actions entreprises, rappelant au passage que son parti a validé l'état de crise et adhère à la stratégie de sortie du confinement par étape.

Martine Hansen a salué «le caractère des résidents qui montrent une discipline durable respectant les consignes». D'ailleurs, selon elle, la possibilité d'initier la sortie du confinement est «à mettre au crédit de l'attitude des citoyens». Si elle a remercié le duo de ministres Paulette Lenert (LSAP) et Xavier Bettel, elle a toutefois estimé qu'«apporter une aide constructive de notre part n'est pas évident car nous n’avons pas accès assez rapidement aux informations». «Je comprends l'urgence de la situation, mais nous ne voulons pas nous limiter à faire la causette», a-t-elle déclaré.

La chef de file des députés CSV a néanmoins relevé un certain nombre de questions sur le concept de phases flexibles de sortie de crise. «Sur quelle base reposeront les éventuelles décisions d'ajustement du calendrier déconfinement?», a-t-elle notamment demandé.

Pour y répondre, la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), n'y est pas allée par quatre chemins: «Les incohérences continueront parce que nous ne connaissons pas encore le virus, il est nouveau et nous en apprenons chaque jour. Les recommandations changent, nous nous adaptons parce que nous ne comprenons pas exactement le fonctionnement du virus. Celui qui affirme le contraire bluffe.»

Selon la ministre, les décisions à venir seront prises en fonction des chiffres d'infections au covid-19 et du nombre d’hospitalisations. A l'heure actuelle, «sur les sept derniers jours, en moyenne, 1,02 personne a été infectée par un individu contaminé», a fait savoir Paulette Lenert. En théorie, lorsque ce chiffre tombe en dessous de 1, l'épidémie recule.

Seule certitude donc, le début du déconfinement commencera lundi. Les prochaines étapes, sont d'ailleurs données «à titre indicatif», a rappelé le Premier ministre. Ce nouveau moment de l'épidémie ne doit toutefois pas donner de fausses impressions, car «la crise est loin d'être terminée», a souligné Xavier Bettel. «Il faut continuer à être discipliné, sans cela, tous nos efforts auront été vains», a-t-il ajouté.

