A l'occasion du 51e anniversaire de Médecins sans frontières, Virgule.lu s'est entretenu avec Thomas Kaufmann, nouveau directeur général de MSF Luxembourg. Il livre sa vision de l'aide humanitaire et des conséquences de la guerre en Ukraine.

«Toute la chaîne de dons est touchée par l'inflation»

Depuis le 15 septembre, vous avez rejoint Médecins sans frontières (MSF) Luxembourg en tant que nouveau directeur général. Pourquoi ce choix?



C'est une association que j'ai suivie au cours du temps et qui, selon moi, a toujours suivi des critères éthiques, des critères de comportement très stricts et qui me correspondaient. Par exemple, je me souviens du tsunami en Asie du Sud. À ce moment-là, MSF avait dit ''on a atteint nos limites opérationnelles, donc arrêtez de faire des dons sur ce projet-là, s'il vous plaît, parce que l'on ne pourra pas recevoir plus d'argent''.

À l'époque, c'était une révolution dans le monde humanitaire. C'est la première fois qu'une ONG disait qu'elle avait des capacités d'opération, mais qu'elle ne pouvait pas aller au-delà, parce que c'était trop compliqué. J'ai trouvé cela fondamentalement éthique et juste. Ces situations se sont reproduites chez MSF et ça m'a toujours fasciné. C'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai voulu rejoindre cette organisation.

La dimension fondamentale de témoigner ce qui se passe dans le monde me plaît aussi chez MSF, ainsi que l'aspect autocritique de l'organisation. Tout se discute dans notre structure. Que pourrait-on améliorer dans cette épidémie de choléra, par exemple? Il y a cette critique intellectuelle de notre rôle en tant qu'humanitaire dans les sociétés dans lesquelles on travaille. Venant d'une formation académique, je trouve ça absolument fascinant et précieux d'enseignement.

Vous aviez déjà été engagé dans l'humanitaire auparavant?

Originaire de Strasbourg, j'ai commencé à travailler à Luxembourg pour Caritas de 2001 à 2004. J'ai ensuite fait mon doctorat en anthropologie en Angleterre à Oxfam où je me suis penché sur les relations entre les ONG occidentales et les réfugiés tibétains, donc je me suis toujours intéressé aux questions liées au développement. Après ces études, j'ai été engagé début 2009 dans l'association Ecpat qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants.

Pourquoi cet intérêt pour l'humanitaire?

J'ai toujours été intéressé par le phénomène de l'aide et de l'assistance et par ce qu'on appelle le renforcement des capacités, c'est-à-dire d'aider des personnes dans le besoin, mais les renforcer aussi dans ce qu'elles font et ce qu'elles ont.

En tant que nouveau directeur général, que souhaitez-vous apporter à MSF?

MSF Luxembourg fait partie des 25 sections qui composent le mouvement global MSF. On a une histoire très riche parce qu'on a été fondé en 1986, soit 15 ans après MSF en France. MSF Luxembourg était la troisième ou quatrième section à avoir été créée et nous avons été très vite opérationnels, c'est-à-dire que notre structure luxembourgeoise a développé des projets jusqu'en 2009. Après cette date, nous avons laissé Bruxelles gérer des projets et au Luxembourg, nous avons monté une unité de recherche opérationnelle.

On a ici une équipe de douze chercheurs, dont des épidémiologues et anthropologues. Ces chercheurs vont sur les différentes filières d'intervention, étudier des données et essayer de les améliorer. Il y a ce côté théorique et pratique. Concrètement, cela veut dire par exemple, étudier des données et voir comment il est possible à partir de ces études d'améliorer la prise en charge des soins sur le terrain. Ma vision est de clairement renforcer cela, pour qu'on puisse développer encore plus la recherche opérationnelle et devenir ainsi une section importante de MSF.

Conflit en Ukraine Le 24 février 2022, les Russes ont envahi leurs voisins ukrainiens à l'aube pour tenter de s'emparer de la capitale, Kiev. Mais les Ukrainiens résistent.

Quelles sont les missions actuelles menées par Médecins sans frontières?

Actuellement, nous sommes présents dans près de 80 pays. Cette année, nous sommes bien sûr intervenus en Ukraine, cela fait partie des interventions d'urgence. Il y en a eu d'autres aussi comme le Pakistan, suite aux inondations et où nous sommes encore présents actuellement. Nous sommes aussi mobilisés à Haïti où se trouvaient des épidémies de choléra, ainsi qu'au Sahel où il y a beaucoup de malnutrition. Ce problème s'est aggravé en Afrique avec le problème sur le marché des céréales à cause de la guerre en Ukraine. Nous intervenons ainsi notamment au Nigeria et au Mali.

Nous avons quatre champs d'intervention: la situation de guerre, d'épidémie ou de catastrophe naturelle, ainsi que dans les situations d'exclusion de soin sanitaire. Je reviens d'un voyage en Guinée, on a un projet d'aide aux malades du sida. Sans nous, il n'y aurait pas ces structures. On a des interventions qui durent malheureusement trop longtemps parce qu'on sait que si on part, il n'y aura plus d'accès aux soins, c'est le cas au Yémen, dont la population civile est touchée par des actes de guerre.

Vos interventions se font toujours dans le domaine médical?

Exactement, mais dans le cadre de malnutrition, nous mettons en place des programmes de nutrition parce que nous considérons que cela fait partie du soin. Dans des cas d'épidémie, nous veillons aussi à ce que l'accès à l'eau et aux sanitaires soit garanti. Nous avons ainsi des projets de puits, nous voyons ainsi la santé au sens large liée à l'alimentation et à l'accès aux soins.

Quelles sont les actions menées par MSF en Ukraine?

Nous avons par exemple mis en place un train pour déplacer des blessés des zones de conflit, de l'Est vers l'Ouest de l'Ukraine ainsi qu'un soutien aux hôpitaux.

L'engagement de MSF en Ukraine En Ukraine, MSF travaille avec 133 employés internationaux et emploie environ 580 Ukrainiens. Le train médical a transporté 2.010 personnes du 31 mars au 4 novembre. 33% de ces personnes étaient des cas de traumatisme.

Des personnes du MSF Luxembourg sont-elles mobilisées en Ukraine?

Non, ici au Luxembourg, on fait du recrutement. On envoie des volontaires, ça peut être essentiellement des personnes, du médical ou du paramédical, mais aussi des logisticiens. Mais actuellement, nous n'avons personne en Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est une zone de conflit ouverte, donc c'est très dangereux et il faut y envoyer des personnes habituées à ces situations dangereuses.

Flambée historique des prix de l'énergie Le Luxembourg fait face à une inflation galopante et à une augmentation record des prix des denrées alimentaires et de l'énergie.

Depuis fin novembre, vous menez une campagne d'appel aux dons. Quel impact a la crise énergétique et l'inflation sur les dons pour MSF?

Pour le moment, on n'a pas encore vu de baisse significative. On a un peu d'inquiétude pour l'année prochaine parce qu'on sait que toute personne sera touchée ici à Luxembourg et en Europe dans son ensemble, dans son pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, forcément, les dons peuvent se réduire, même si on a déjà eu des situations de crise auparavant, des crises en Europe, des crises économiques ou autres. Jusqu'à présent, la population est restée toujours très généreuse, même quand elle est elle-même touchée. Nous sommes un peu dans l'incertitude, parce qu'il s'agit d'une crise d'ampleur. Trois à quatre index sont quand même annoncés pour 2023. Cette crise peut avoir une influence sur les dons. 2022 a été une année plutôt positive. Le conflit en Ukraine a suscité un vaste élan de générosité. Nous avons récolté près de 800.000 euros pour l'Ukraine, soit 10% de notre collecte annuelle.

Les soucis financiers s'aggravent Plus d'un tiers des répondants indiquent que leur situation financière s'est détériorée ces six derniers mois et 43% des personnes sondées par ILRES affirment devoir se restreindre au niveau de leurs dépenses.

Votre organisation subit-elle aussi cette crise?

Nous sommes une organisation d'intervention d'urgence, donc on utilise des moyens de transport pour amener les médicaments et le matériel sur place. On subit ainsi la hausse du carburant. Nous sommes aussi touchés par l'inflation, lorsque nous achetons des médicaments et du matériel pour aider des populations. Les populations qu'on aide sont elles-mêmes touchées et les populations qui nous aident le sont également. Toute la chaîne est ainsi touchée, nous sommes pour cela dans l'attente par rapport à 2023.

MSF n'est pas complice des passeurs.

MSF dispose d'un bateau de sauvetage en Méditerranée. Que répondez-vous aux critiques des responsables politiques, notamment en France, qui accusent les organisations humanitaires d'être complices des passeurs en sauvant les migrants en mer?

C'est populiste de rejeter la faute sur les ONG de secours. On ne peut pas les laisser mourir, ce sont des humains, des femmes, des enfants. Ces personnes n'ont pas envie de partir. Le discours qui prétend que nous sommes envahis en Europe n'est pas vrai. MSF n'est pas complice des passeurs.

Le Luxembourg accueillera des migrants de l'Ocean Viking Le navire humanitaire Ocean Viking doit débarquer vendredi au port militaire, une première en France qui suscite de vives tensions avec l'Italie et déclenche une nouvelle polémique dans l'Hexagone sur le sujet brûlant de l'immigration.

Une fois les personnes secourues, il faut aussi trouver un port d'accueil, alors que l'Italie par exemple ferme désormais ses ports.

Nous disons aux États d'accueillir ces réfugiés, car nous avons ce devoir, en tant que démocratie d'appliquer la Convention de Genève sur les réfugiés. C'est ni plus ni moins que cela, en fait. Ce sont des gens qui craignent pour leur vie, pour leur sécurité. Aucune de ces personnes ne se retrouve en mer par gaieté de cœur.



Qu'est-ce qui pousse déjà ces gens à quitter le pays? Beaucoup de matériaux pour construire nos produits électriques proviennent de ces pays africains, dont on tire avantage et qui, par des corruptions endémiques, des situations de catastrophes naturelles, de guerres, d'épidémies, sont effectivement dans des situations de plus en plus difficiles et tentent ainsi les personnes à quitter leur pays.

