«La crise de la construction est encore plus grave que celle de 2008»

Madalena QUEIRÓS Les indicateurs sont alarmants. «Tant que ce n'est pas vendu, rien n'est construit», ce qui rend difficile «d'assurer les charges des entreprises et la masse salariale», prévient Miguel Carvalho, PDG de Carvalho Constructions.

«Les indicateurs sont alarmants, le secteur de la construction entre dans une crise pire que celle de 2008», souligne Miguel Carvalho. Le PDG de Carvalho Construction indique que «les ventes de maisons et d'appartements ont chuté de 40 %».

Une crise qui s'explique «par le fait que les taux d'intérêt ont augmenté de façon spectaculaire, rendant l'accès au crédit presque impossible». «Tant que vous ne vendez pas, vous ne construisez rien», ce qui rend difficile «d'assurer les charges des entreprises et la masse salariale». «Dans la situation actuelle, les transactions et les actes notariés sont quasiment nuls par rapport à la situation d'il y a 3 ou 4 ans», souligne le membre de la Fédération des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics.

Et le pire est à venir. «Les entreprises affichent encore un cahier des charges solide pour les six prochains mois, mais le marché est très incertain», souligne-t-il. Les chiffres montrent que les 1.500 logements qui devraient être construits «ne le seront pas, en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt», prévient-il. «Si elles ne construisent pas, les entreprises devront trouver des alternatives», ajoute Miguel Carvalho.

Pour résoudre le problème, le gouvernement a exprimé son intention d'augmenter les travaux publics, «mais toutes les entreprises ne sont pas prêtes à soumissionner pour des travaux publics et toutes les entreprises ne peuvent pas travailler pour l'État», souligne l'entrepreneur.

«Malheureusement, certaines entreprises vont fermer»

«Malheureusement, il y a des entreprises qui vont fermer, parce que le marché va être très stagnant», reconnaît Miguel Carvalho. Plusieurs statistiques révèlent la gravité de la situation que traverse le secteur. «Environ 60% des entreprises trouvent le niveau des prix [pratiqués] insuffisant» en raison de l'augmentation des coûts. «Il y a eu une situation extraordinaire avec l'explosion des dépenses: coût de l'énergie, des matériaux et de la masse salariale avec trois indexations en une seule année», décrit-il. La chronologie des derniers mois n'a fait qu'augmenter «le niveau de stress élevé des entreprises de construction».

En commençant par la crise sanitaire, en passant par l'augmentation extraordinaire du prix des matériaux de construction, le manque de matériaux pour la construction, aggravé par le confinement chinois qui a causé des retards dans la fourniture de matériaux, «plus la guerre en Ukraine et l'inflation», décrit Miguel Carvalho.





