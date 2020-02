La cessation d'activités d'«Attitude L'Abeille» liée à la Banque européenne d'investissement (BEI) est entérinée depuis vendredi. Les syndicats OGBL et LCGB dénoncent «l'urgence» d'une «décision prématurée» qui concerne les 46 salariés de la structure d'accueil.

La crèche de la BEI n'échappe pas au plan social

La fermeture de la crèche «L'Abeille» réservée aux enfants des agents de la BEI était certes annoncée depuis le 20 janvier, suite à une décision de la BEI elle-même. Si l'OGBL et le LCGB dénonçaient à l'époque une décision «unilatérale» et un «manque de communication entre la BEI et le prestataire», les deux syndicats s'indignent aujourd'hui de l'annonce d'un plan social faite le vendredi 21 février. Soit trois jours après la résiliation du contrat de prestation de services de la BEI. Pour Céline Conter (LGCB), si cette annonce ne constitue «pas une surprise», elle est néanmoins «prématurée et non réfléchie».

Du soutien pour la crèche «L'Abeille» Une manifestation devant une crèche, voilà qui n'est pas commun. Mais, jeudi matin, les personnels de la crèche du Kirchberg 100% dédiée aux enfants des personnels de la BEI ont marqué leur inquiétude face à une fermeture annoncée.

Comme il s'agit bien en l'espèce d'une cessation d'activités, «il n'est pas possible de négocier un quelconque plan de maintien dans l'emploi», précise Céline Conter. Le licenciement collectif des 46 salariés de la structure d'accueil est donc inévitable, et «il convient à présent d'en évoquer les modalités» avec la direction de la crèche. Car «c'est bien la crèche qui a résilié le contrat avec la BEI», et non l'inverse ajoute la secrétaire du LCGB.

Il convient de noter que les salariés de la crèche étaient jusqu'à présent rémunérés selon la convention collective du secteur social. Un accord bien plus avantageux que les conditions généralement appliquées dans les crèches privées qui se limitent aux règles du code du travail et du salaire minimum.

Pour rappel, la crèche «Attitude L’Abeille» était installée depuis 1995 au sein même des locaux de la BEI au Kirchberg. Subventionnée à 100% par la BEI, elle appliquait la méthode pédagogique Montessori et avait une capacité de 100 lits pour des enfants âgés de 2,5 mois à 3 ans révolus.