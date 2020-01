La crèche "L'Abeille" va fermer ses portes. Les syndicats LCGB et OBGL craignent pour l'avenir des 44 employés de la structure et réservée aux enfants des agents de la Banque européenne d'investissement.

La crèche de la BEI a fini de butiner

(pj avec mbb) - Voilà un service qui ne semble plus avoir les faveurs des employés de la BEI. Ainsi, la crèche ouverte depuis 1995 pour accueillir garçons et filles du personnel de la Banque européenne d'investissement ne devrait plus durer bien longtemps. Les jours de «L'Abeille» sont ainsi comptés, suite à une décision de la BEI elle-même.

OBL et LCGB ont annoncé la nouvelle lundi, en précisant que la décision de fermer la structure avait été prise «unilatéralement». Aussi, les deux syndicats dénoncent le «manque de communication entre la BEI et le prestataire dans cette affaire». Un choix qui témoigne, selon les syndicats,«d'une indifférence envers les personnels de la crèche, mais aussi envers les parents». La fermeture de la crèche entraînerait en effet le licenciement des 44 personnels.

L'établissement, situé au Kirchberg, fonctionnait de 8h à 19h et appliquait la méthode pédagogique Montessori. «L'Abeille» avait une capacité de 100 lits pour des enfants âgés de 2,5 mois à 3 ans révolus.