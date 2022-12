Les nouvelles infections au coronavirus continuent de grimper, mais très légèrement. L'augmentation se constate également dans les hôpitaux, sans que cela ait un impact sur l'occupation des lits dans les soins intensifs.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Cinq décès liés au covid en une semaine

Mélodie MOUZON Les nouvelles infections au coronavirus continuent de grimper, mais très légèrement. L'augmentation se constate également dans les hôpitaux, sans que cela ait un impact sur l'occupation des lits dans les soins intensifs.

Pour la sixième semaine consécutive, les contaminations au covid-19 suivent une courbe à la hausse. Le nombre de personnes contaminées par le virus a très légèrement augmenté du 12 au 18 décembre, passant de 1.440 cas la semaine précédente à 1.464 cas.

Les infections au covid-19 grimpent toujours Après une accalmie constatée au début du mois de novembre, les contaminations enregistrent une hausse pour la cinquième semaine consécutive au Luxembourg.

À ce nombre s’ajoutent 1.110 réinfections, soit 43,1% de l’ensemble des personnes testées positives. Le nombre de tests PCR est lui aussi en légère hausse, passant de 8.595 à 9.098. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 46,8 ans.

Le covid-19 continue de faire des victimes puisque cinq personnes ont perdu la vie entre le 12 et le 18 décembre, des suites de la maladie. L’âge moyen des personnes décédées est de 79 ans.

Dans les hôpitaux, les admissions de patients covid-19 positif confirmés sont plus nombreuses. On en dénombrait 39 dans l’unité des soins normaux entre le 12 et le 18 décembre, contre 26 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 1. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 60 ans.

Bonne nouvelle par contre: le taux de reproduction du virus est redescendu sous la barre de 1, indiquant que le virus se transmet moins rapidement. Le taux de positivité des tests diminue également, au contraire du taux d'incidence qui progresse légèrement. Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 0-9 ans et le plus élevé chez les 80+ ans.

Un nouveau pop-up vaccination à Esch-Belval

Qu'en est-il de la campagne de vaccination? Pour rappel, le conseil supérieur des maladies infectieuses a recommandé voilà peu la vaccination des enfants âgés de 6 mois à 5 ans.

1.105 doses ont été administrées entre le 12 et le 18 décembre, ce qui porte le nombre d'injections depuis fin décembre 2020 à 1.292.614.

474.884 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable.

A noter: le centre de vaccination Victor Hugo fermera temporairement ses portes du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023.

Par contre, un pop-up vaccination ouvrira ce vendredi 23 décembre à Esch-Belval dans le centre commercial Belval Plaza au 1er étage. Il sera ouvert les vendredis de 10 à 16 heures. Le vendredi 30 décembre 2022, le pop-up sera exceptionnellement fermé. Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.