Pour 2020, choix a été fait de diminuer d'un demi-million d'euros le budget alloué par le gouvernement aux frais de la famille royale. Une baisse liée en premier lieu à la disparition du Grad-Duc Jean.

La Cour se contentera de 10,6 millions d'euros

La Maison du Grand-Duc devra se contenter, l'an prochain, d'un soutien de l'Etat luxembourgeois de 10,6 millions d'euros. Le ministre d'Etat Xavier Bettel (DPO) l'a signifié aux députés en détaillant les grandes lignes de son budget. D'une année à l'autre, l'enveloppe allouée aura ainsi été diminuée de 500.000 euros. Sachant que du côté du gouvernement, l'intention reste d'avoir une vision plus claire du financement des frais de personnels et de représentation de leurs altesses.

Pour Xavier Bettel, la baisse s'explique simplement. Avec le décès en avril dernier du Grand-Duc Jean, une partie des dépenses de la Cour n'ont plus lieu d'être. A commencer par les frais de représentation de celui qui était le fils aîné de la grande-duchesse Charlotte. Soit 247.000 euros en moins, ont estimé les services du ministre d'Etat.

Certains des employés au service de l'ancien chef d'Etat ont eux pris leur retraite; ils ne sont donc plus rémunérés directement par la Cour. Une économie qui, par effet miroir, se retrouve naturellement reportée sur le soutien public accordé.

Pour janvier 2020, le premier ministre a annoncé la publication du Rapport Waringo, du nom du haut-fonctionnaire qu'a nommé Xavier Bettel, cet été, pour auditer la gestion de la Maison du Grand-Duc. Depuis août 2019, Jean Waringo a ainsi mandat pour regarder de plus près comment sont gérées en interne les ressources humaines et financières autour du Grand-Duc Henri et ses proches.



17,66 euros par habitant 10,6 millions d'euros: c'est une somme. Les uns et les autres apprécieront son importance dans le budget 2020 de l'Etat luxembourgeois de 20 milliards d'euros. Si cette enveloppe devait être rapportée à chaque habitant du Luxembourg, la dépense approche les 17,66 euros par personne. A titre de comparatif, la Reine Elisabeth II d'Angleterre bénéficie, elle, d'un soutien de plus de 48 millions d'euros de la part de ses sujets. Mais comme ils sont bien plus nombreux, la dépense par tête est moindre. «Le prix d'un timbre», a pris l'habitude de relativiser la Cour britannique.

La désignation de Jean Waringo avait surpris dans le pays, alors que depuis des années, le gouvernement se gardait bien de pareille surveillance. La Cour étant considérée comme un organe tiers, «le budget de l'État prend en charge les rémunérations des agents qui exercent des missions officielles ainsi que, de manière forfaitaire les frais de fonctionnement de la partie officielle de la Maison du Grand-Duc», rappelaient encore le ministre des Finances Pierre Gramegna (DP), en 2017.



Le Rapport Waringo devrait être prêt avant la fin de l’année. Le document sera tout d'abord présenté en commission parlementaire en janvier. «Les éventuelles propositions de réforme seront prises en considération pour le budget 2021», précise le Premier Ministre.