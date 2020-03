Pas de doute : il y aura un avant et un après "rapport Waringo". Ainsi, deux conseillers spéciaux viennent d'être choisis pour assister leurs altesses à mettre en œuvre les recommandations énoncées.

La cour grand-ducale se réorganise

(pj avec ) C'est peu dire que la mise sur la place publique du fameux rapport Waringo sur le fonctionnement de la cour grand-ducale avait fait jaser dans tout le pays, en février dernier. A l'heure où le maréchal de la cour, Lucien Weiler, s'apprête à partir en retraite d'ici à la fin du mois, deux nominations viennent prouver que le document, commandé par le Premier ministre, ne restera pas lettre morte.

Si nul nom ne bruisse pour savoir qui sera le prochain maréchal, deux identités circulent dans les couloirs du palais. Il s'agit des nouveaux «conseillers spéciaux» André Prüm (59 ans) et Norbert Becker (67 ans).

Le rapport Waringo sans concession avec la Cour Le rapport sur le fonctionnement de la Cour grand-ducale pointe très clairement certains dysfonctionnements. A commencer par la gestion des personnels.

Norbert Becker est un entrepreneur, fondateur de la société de conseil Atoz et membre du DP. André Prüm, lui, est professeur à l'université du Luxembourg depuis 2005 où il est titulaire de la chaire de droit financier et commercial.

Il s'agira pour ce duo de définir les contours des réformes à mettre en place en écho aux propositions de Jeannot Waringo. Six semaines après la remise de son rapport, les choses bougent donc. Et toutes les modifications à venir devront se faire en collaboration avec le ministère d'État, ce qui pourrait encore donner lieu à quelques vifs échanges.

Pour mémoire, les 44 pages du rapport avaient sérieusement égratigné l'image lisse du fonctionnement de la cour. Transparence financière réclamée, remise en cause de la gestion des ressources humaines, rôle du maréchalat, importance prise par la Grande-Duchesse : rien n'avait échappé au regard de celui qui était resté de longs mois au cœur même de la cour grand-ducale. Et cela non sans poser quelques soucis par sa présence et ses interrogations.