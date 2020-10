Des règles transparentes et davantage de contrôles sur le budget ou le mode de fonctionnement, la Maison du Grand-Duc se tourne résolument vers l'avenir.

La Cour grand-ducale prépare sa mue

(ER) - «La monarchie passe directement du 19e siècle au 21e siècle.» Pratiquement dix mois après la publication du «rapport Waringo» sur la gestion financière et budgétaire des activités de la Cour grand-ducale, Xavier Bettel a présenté mercredi devant les députés les grandes lignes du projet de réforme de la Maison du Grand-Duc.

Dans ce nouveau mode de fonctionnement, le Premier ministre a précisé que «le Grand-Duc ne sera plus le chef de l'administration». Un rôle qui sera occupé par le maréchal de la Cour Yuriko Backes nommée en avril dernier. Cette recommandation était d'ailleurs soulignée dans l'enquête menée par Jeannot Waringo qui souhaitait «renforcer davantage le rôle du maréchal de la Cour».

Budget en hausse et sous contrôle

Autre nouveauté: l'encadrement du personnel. Dorénavant, les personnes travaillant pour la Cour grand-ducale devront être rattachées à la fonction publique. Un changement qui vise à offrir davantage de clarté et de transparence.

De plus, un nouvel organe, à savoir le Comité de coordination, sera mis en place. Il sera composé du Maréchal de la Cour et du Secrétaire général du Conseil de gouvernement et il devrait permettre de mieux coordonner les relations entre le Grand-Duc et le gouvernement. Quant au budget de la Cour, il devrait augmenter dès 2021. «Plus de transparence signifie plus de coûts», a précisé Xavier Bettel qui s'est refusé à donner des chiffres concrets. Les détails seront dévoilés lors de la présentation du projet de budget 2021, prévue le 14 octobre. A noter encore que le budget sera soumis au contrôle de la Cour des comptes.

La Cour grand-ducale sous observation En juin 2019, le Premier ministre Xavier Bettel nommait Jeannot Waringo comme représentant spécial auprès de la Cour. En janvier 2020, son rapport pointait du doigt certains problèmes, notamment dans la gestion des personnels.

Quant au site monarchie.lu, il s'apprête à faire peau neuve. Si par le passé, un site relayait les activités de toute la famille grand-ducale et un second celles de la Grande-Duchesse, ce ne sera plus le cas à l'avenir. Dorénavant, une seule adresse regroupera toutes les activités officielles.

Et à propos des activités officielles, un rapport concernant les opérations de la famille grand-ducale sera publié au premier semestre de chaque année à partir de 2022. Selon le Premier ministre, ces différentes dispositions entreront en vigueur au fil des mois en 2021 et 2022.

