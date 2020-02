Sur les treize organismes publics examinés par l'institution, seul le Fonds Belval n'a pas fait l'objet de remarques pour la période 2013-2018. C'est dire si des progrès peuvent être réalisés.

La Cour des comptes additionne les remontrances

(pj avec Morgan Kuntzmann) Ces derniers mois, les auditeurs de la Cour des comptes du Luxembourg ont contrôlé la gestion financière d'institutions publiques telles que le Laboratoire national de santé, l'Université, la Rockhal, l'Abbaye de Neumünster, la Philharmonie, l'Université du Luxembourg et le Centre national sportif et culturel d'Coque, notamment. Et leur rapport, publié mi-janvier, a de quoi laisser perplexe.

Parmi les organismes dans le collimateur, le Fonds du Logement a fait l'objet de plusieurs remarques sur sa gestion passée. Son nouveau directeur, Laurent Vandivinit, s'était d'ailleurs expliqué sur les mesures mises en place pour rétablir de meilleures pratiques comptables en interne. Il est vrai qu'après le scandale des 800.000 euros indûment versés à une entreprise polonaise, il était temps de faire un peu de ménage.

De plus dans les 112 pages du rapport 2019, comme dans les éditions précédentes, la Cour des comptes reproche à certains autres établissements du secteur public de se constituer des réserves financières bien trop élevées. L'institution de veille rappelle au passage une déclaration de Luc Frieden, alors ministre des finances, sur les réserves des institutions publiques qui «ne peuvent être tolérées que jusqu’à un certain seuil. Ainsi, l’Etat accepte que les établissements publics et services à gestion séparée constituent des réserves atteignant jusqu’à environ 30-40% de la dotation budgétaire annuelle».

Pour faire face au risque

Mais cette règle, édictée en 2001, connait moult débordements. Ainsi, en 2017, la réserve financière de la Rockhal approchait les cinq millions d'euros. Soit un ratio de 202,46% du montant de la subvention annuelle accordée par l'Etat. Dans le cas de la Philharmonie, l'épargne constituée est restée relativement supérieure à 50% de 2012 à 2017, notent également les enquêteurs financiers.

Aussi, les auditeurs critiquent la hauteur de l'allocation budgétaire annuelle de l'État pour des organismes qui, visiblement, peuvent s'appuyer sur des réserves conséquentes. Cependant, il faut noter que pour ces deux établissements publics, les réserves s'expliquent en partie par l'instabilité des revenus générés par les manifestations culturelles.

d'Coque bien généreuse

Ainsi se défend la Rockhal : «L’organisation de concerts d’une certaine envergure reste une activité commerciale à risque élevé. En effet, la Rockhal est le promoteur de plus de 50% des événements organisés dans ses murs. Chaque événement est greffé d’une incertitude quant à l’équilibre financier final. Pour cette raison, le CMA doit disposer de réserves pour faire face au risque commercial résultant de la programmation de la Rockhal». Argument recevable.

Dans le cas du centre sportif d'Coque, la Cour des comptes a vu rouge en découvrant que l'ancien directeur avait reçu une pension complémentaire d'environ 44.000 euros. Une somme que nul texte ne justifierait, mais due à un imbroglio administratif au plus haut sommet du ministère de tutelle en 2009, et à une tentative de compensation en direct pour compenser un problème de montant de retraite. Joli cadeau qui n'est donc pas passé inaperçu aux yeux de la Cour des comptes.