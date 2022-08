Un rapport spécial révèle les dysfonctionnements dans les coulisses de la débâcle financière autour du satellite militaire.

Manque de transparence pour LUXEOSys

La Cour des comptes accuse le gouvernement de négligence

Florian JAVEL Un rapport spécial révèle les dysfonctionnements dans les coulisses de la débâcle financière autour du satellite militaire.

170 millions d'euros auraient dû être consacrés à la gestion du satellite militaire LUXEOSys sur une durée de 14 ans selon la loi de financement initiale du 14 août 2018 - 309 millions l'ont finalement été après une modification de la loi de financement initiale en décembre 2020. Plus que le coût supplémentaire de 139 millions d'euros, c'est l'approche non conforme du gouvernement, notamment du ministre de la Défense de l'époque, Etienne Schneider (LSAP), mais aussi de son successeur, François Bausch (Déi Gréng), qui est critiquée.

Novembre 2020, la Cour des comptes est chargée par le Parlement de rédiger un rapport spécial sur la gestion budgétaire du projet. Publié en juillet et présenté récemment à la commission de contrôle budgétaire, il révèle comment le coût total du projet militaire a pu être sous-estimé. La liste des manquements de la direction de la Défense s'étend sur plus de 50 pages. On y trouve pêle-mêle: absence d'étude de faisabilité, fiche financière non conforme et mauvaise communication entre les acteurs concernés...

Expertise de l'Inspection des finances demandée à court terme

Le manque de transparence est donc le fil rouge de la genèse du projet. Avant que l'avant-projet de loi sur le financement du satellite militaire n'obtienne le feu vert du Conseil d'État le 19 janvier 2018, l'Inspection des finances a remis un avis le 12 décembre 2017. Dans son rapport spécial, la Cour des comptes exprime son étonnement quant au fait que l'exactitude de la fiche financière jointe à l'avant-projet de loi n'ait pas été vérifiée. Ainsi, la perspective de revenus potentiels liés à la commercialisation de 80% des images satellites et les éventuels coûts liés à l'entretien de LUXEOSys n'y figurent pas - et le document est ainsi non conforme.

L'intégration des résultats de l'étude préliminaire dans la fiche financière n'a pas eu lieu.

La Cour des comptes critique le fait que les coûts prévus pour les conseils financiers et juridiques, d'un montant de 14 millions d'euros, n'ont pas été pris en compte. Les recettes prétendument liées à la commercialisation des images n'étaient qu'une stratégie de marketing visant à promouvoir le projet de financement - une mise en œuvre n'est actuellement plus réelle, selon les indications de la direction de la Défense.

Le rapport spécial attribue l'échec de l'examen de la fiche financière au fait que le délai de trois semaines imposé à l'Inspection des finances pour réaliser une expertise était trop court pour permettre de recueillir les principales informations sur le plan de financement auprès des acteurs concernés. Si l'Inspection des finances avait indiqué dans son expertise que la fiche financière était incomplète avant que la loi de financement ne soit votée par la Chambre, une mauvaise estimation des coûts aurait pu être évitée.

Le précédent ministre de la Défense, Etienne Schneider (LSAP), était déjà au courant des difficultés financières du projet depuis 2017. Photo: Guy Wolff

Calcul des coûts d'une étude préliminaire ignoré

La fiche financière classée «confidentielle» a en outre été cachée à la Chambre et à la commission de contrôle budgétaire compétente jusqu'après le vote du texte de loi en juillet 2018. «Négociations contractuelles en cours», a justifié la direction de la Défense. La Cour des comptes critique ici le fait que, dans le contexte d'une loi de financement, la classification d'un document comme «strictement confidentiel» sape le dialogue démocratique.

Le Parlement devrait, comme le recommande la Cour des comptes, pouvoir approuver des études préalables à l'établissement d'une fiche financière et être ainsi informé à l'avance des modalités de financement d'un tel projet avant son vote.

La société OHB-I a certes réalisé une pré-étude, d'un coût de 750.000 euros, sur la faisabilité financière du projet, mais la loi de financement de 2018 a été votée avant même la parution de l'étude au Parlement. L'intégration des résultats de cette étude préliminaire dans la fiche financière n'a pas eu lieu. Par conséquent, en 2020, en raison d'une sous-estimation des coûts totaux révélée par cette étude préliminaire, un amendement a été apporté à la loi de financement d'août 2018 - 139 millions d'euros supplémentaires ont été alloués au projet.

Des omissions et des erreurs dans la planification du projet ainsi qu'une mauvaise communication entre les acteurs concernés ont entraîné des surcoûts. La Cour des comptes dans son rapport spécial sur le projet de financement de LUXEOSys

Omissions et erreurs dans la planification du projet

Le verdict d'une étude de faisabilité selon laquelle la station pourrait être entièrement construite et exploitée sous la direction de l'armée luxembourgeoise s'est avéré illusoire, comme le constate le rapport de la Cour des comptes. Pour un «Data Processing Center», il manquait des moyens pour les adaptations techniques nécessaires au Herrenberg. Ainsi, au lieu des quatre employés indiqués dans la fiche financière, un effectif de 20 à 25 personnes aurait été nécessaire pour la gestion du centre.

Le ministre de la Défense Bausch (2e à partir de la gauche) a annoncé dans une lettre datée du 4 mai 2021 qu'il ferait désormais régulièrement rapport à la commission de contrôle du budget sur l'avancement du projet. Photo: Emmanuel Claude/LW-Archive

La même chose peut être constatée en ce qui concerne le «Data Download Center»: l'installation des antennes nécessaires à cet effet aurait entraîné une restriction des terrains d'entraînement au Herrenberg. Un contrat de décentralisation du centre a alors été conclu avec l'entreprise belge «Redu Space Services».

La mise en service d'un «Mission Operating Center» à Betzdorf aurait en outre dû être prise en charge par LuxGovSat, mais l'entreprise a retiré son offre en juin 2020, expliquant qu'elle ne disposait pas du personnel nécessaire de 40 personnes pour faire fonctionner le centre.

Des affaires opaques

La Cour des comptes dresse un tableau décevant de l'organisation globale du projet. Elle estime que la chaîne d'erreurs de jugement de la part des principaux acteurs est étroitement liée à la genèse du projet. Exemple: la loi de financement n'a impliqué qu'un seul collaborateur envoyé de Belgique, un expert dans le domaine des satellites de l'armée, au lieu d'une équipe d'experts.

Ce manque d'expertise a en outre eu pour conséquence qu'un audit du projet militaire a dû être effectué par l'entreprise privée PwC, au lieu de procéder par appel d'offres, conformément à la législation sur les marchés publics. La consultation de l'entreprise privée a coûté 125.000 euros.

En l'état actuel, la direction de la Défense estime le coût total du projet militaire à 274 millions d'euros - 35 millions de moins que ce qui est prévu par la modification du projet de financement de 2020. La Cour des comptes fait néanmoins remarquer que les frais de conseil juridique, d'hébergement de la station, de conseil financier externe et d'autres frais n'ont pas été inclus par la direction de la Défense. Un montant supplémentaire de 12,3 millions serait donc nécessaire pour la mise en service du satellite, selon la Cour des comptes.

Le ministre de la Défense François Bausch devra s'expliquer devant la Commission de contrôle budgétaire à l'automne sur l'écart entre les calculs de coûts de la Cour des comptes et ceux de la direction de la Défense. Le ministre s'est déjà engagé à informer régulièrement la Commission de l'évolution du projet.

