Tous les collaborateurs de l'institution sont désormais rassemblés sur le même site du Kirchberg. La troisième tour dorée et noire, inaugurée mercredi, regroupe l'ensemble des juristes-linguistes traduisant les décisions dans les 24 langues officielles de l'Union.

Luxembourg 13 3 min.

La Cour de Justice ajoute une «Tour de Babel»

Tous les collaborateurs de l'institution sont désormais rassemblés sur le même site du Kirchberg. La troisième tour dorée et noire, inaugurée mercredi, regroupe l'ensemble des juristes-linguistes traduisant les décisions dans les 24 langues officielles de l'Union.

(JF Collin, P Jacquemot)

Il y a d'abord les chiffres. Vertigineux. La dernière-née des tours de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) culmine à 115 mètres. Une fine silhouette venue s'ajouter au paysage urbain du Kirchberg juste à côté de ses deux sœurs, à la façade dorée. Mais le bâtiment est aussi la plus haute construction réalisée au Grand-Duché, avec ses 31 étages.

Dessinée par l'architecte Dominique Perrault, la Tour C a été inaugurée ce mercredi. Pile deux mois après que ses premiers occupants y eurent posé leurs cartons. «Ce bâtiment est celui des juristes-linguistes et des traducteurs. Soit près d'un millier de personnes», commente François Biltgen.

Et si l'on retrouve l'ancien avocat, député et ministre luxembourgeois dans les longs couloirs de la Cour de Justice, c'est parce qu'il y est juge depuis 2013. Mais c'est aussi lui qui assume les fonctions de président de la commission «Bâtiment» de l'institution.

5 Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Guy Jallay La première installation du palais de la Cour de Justice de l'Union européenne remonte à 1973. Photo: Guy Jallay A l'ombre des trois tours, le Palais de justice accueille toujours les audiences des procès. Photo: Guy Jallay Ici, bientôt le «Jardin du plurilinguisme» prendra racines. Photo: Guy Jallay La vue sur les autres bâtiments du Kirchberg est impressionnante depuis la terrasse du 27e étage. Photo: Guy Jallay

«J'avoue aimer particulièrement cette construction, et particulièrement la longue galerie qui lie toutes les tours et permet donc de mélanger l'ensemble des 2.200 employés», note François Biltgen à l'heure de faire le tour du propriétaire. Dans le long corridor, se croisent ainsi «du juge à l'huissier».

Convivialité et santé

Pour la nouvelle tour, 14.850 m2 de bureaux ont été distribués «aux moines bénédictins de la justice», comme se définit l'un des linguistes, M. Adam de la délégation néerlandaise. Lui comme ses homologues étaient jusqu'alors logés dans le bâtiment T. «Du provisoire qui a duré trente ans», regrette le président Biltgen.

A vous de voir Le 19 octobre, la Cour de Justice de l'Union européenne organise des portes ouvertes. Une occasion de visiter gratuitement non seulement la nouvelle tour, et profiter du panorama au 27e étage, mais aussi découvrir le palais où se jugent les affaires.

Tour C, se trouvent également un data center, des salles de cours, des salles de réunion, une imprimerie mais également une cafétéria, des salles de gymnastique, des terrains multisports, une salle de réception pour 200 personnes.

8 Comme le montre François Biltgen, la Tour C dispose même de terrains de sports collectifs, avec lumière naturelle privilégiée. Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Comme le montre François Biltgen, la Tour C dispose même de terrains de sports collectifs, avec lumière naturelle privilégiée. Photo: Guy Jallay Bientôt, les espaces dédiés à la gym accueilleront les premiers fonctionnaires de la Cour européenne. Photo: Guy Jallay Un espace à partager entre amateurs de danse et yogo a été conçu. Photo: Guy Jallay Chaque bureau de la Tour C, en étage, dispose d'une vue incroyable. Pas de quoi distraire toutefois les traducteurs et juristes-linguistes. Photo: Guy Jallay Au 27ème étage, le panorama depuis ce «balcon sur la ville» est une étape indispensable. Guy Jallay Pas sûr que le restaurant du 27e étage propose un service le 19 octobre prochain, date des portes ouvertes du nouveau bâtiment. Photo: Guy Jallay Un long corridor au toit de verre relie les trois tours et donc les 2.000 employés, «du juge à l'huissier». Photo: Guy Jallay Il n'y a pas que la façade de la Cour de Justice qui brille de mille feux dorés, certains paliers aussi. Photo: Guy Jallay

Une terrasse panoramique au 27e étage complète le projet, offrant une vue imprenable sur la Ville, et au-delà la France, la Belgique et l'Allemagne. «On peut se satisfaire d'avoir su placer autant de convivialité et d'attentions à la santé dans un bâtiment à caractère administratif.»

Au total, cette nouvelle construction de la CJUE aura coûté 168 millions d'euros, préfinancés par l'État luxembourgeois. Sachant que le projet avait été présenté dès 2016. Un parc public, dit «Jardin du multilinguisme» sortira prochainement de terre au pied de la nouvelle tour. Une touche verte bienvenue au milieu de cet environnement de verre, béton et acier.

Architectes et institutions culturelles du Grand Est découvrent la Cour de justice de l’Union europeenne et sa nouvelle extension #regionarchitecture #Luxembourg #architecture pic.twitter.com/P9RMZXAmUg — Dominique Perrault (@dpa_official) September 18, 2019