Jusqu'à présent, le récidiviste d'extrême droite n'a pas eu à subir de peine de prison. Mais cela devrait changer.

Luxembourg 3 min.

Pour incitation à la haine

La Cour d'appel condamne l'extrémiste de droite Pierre Peters à la prison

Maximilian RICHARD Jusqu'à présent, le récidiviste d'extrême droite n'a pas eu à subir de peine de prison. Mais cela devrait changer.

Depuis des années, les tribunaux doivent régulièrement se pencher sur ses déclarations xénophobes. Malgré plusieurs condamnations, Pierre Peters a jusqu'à présent échappé à une peine de prison ferme. Cela devrait maintenant changer.

Deux personnes en détention préventive pour financement de terrorisme Une perquisition a été menée récemment dans le sud du pays par la section antiterrorisme du service de police judiciaire de la police grand-ducale.

En effet, les juges de la Cour d'appel ont condamné la semaine dernière le membre fondateur du parti d'extrême droite «National-Bewegong», qui s'est présenté pour la dernière fois aux élections législatives en 1994, à une peine de prison de douze mois, dont six avec sursis. Dans le cadre d'un autre procès séparé, l'homme de 69 ans a écopé d'une peine de six mois avec sursis. Il doit en outre payer des amendes d'un montant total de 4.000 euros.

Le passage devant la Cour d'appel s'accompagne néanmoins d'une réduction de peine pour Peters. En première instance, il avait été condamné à des peines de douze et six mois de prison sans sursis pour incitation à la haine. Comme l'accusé ne s'est plus fait remarquer depuis, les juges d'appel ont accordé à Pierre Peters une peine avec sursis, du moins en partie.

«Aménagement du territoire» et «capitalistes étrangers»

Les jugements de deuxième instance ne sont toutefois pas encore définitifs. Toutes les parties peuvent encore introduire un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, il ne s'agit plus en fin de compte de la question de la culpabilité. Ce sont plutôt des points formels qui sont au centre de l'attention, par exemple si les procédures ont été respectées et si tous les principes juridiques ont été respectés. Jeudi matin, le tribunal n'avait reçu aucun pourvoi en cassation. Le délai court cependant encore jusqu'à fin avril.

«Vous imaginez un candidat dire "je suis antisémite"?» Si, en 2022, les actes antisémites n'ont pas augmenté au Grand-Duché, Mil Lorang et Bernard Gottlieb, présidents respectifs de MemoShoah et du RIAL, s'inquiètent de la volonté de certains à relativiser l'Holocauste.

Dans les deux procédures, l'accusation a visé des vidéos et des textes publiés par l'homme sur les médias sociaux entre décembre 2019 et novembre 2020. En avril 2020, il a par exemple écrit sur sa page Facebook : « Asselborn et Marie-Josée Jakobs sont ravis de leurs réfugiés et rigolent. (...) C'est la prochaine génération ''luxembourgeoise''. Les aînés arrivent encore, avec peut-être des AK-47 dans leurs bagages».

Dans un autre post de décembre 2019, l'homme a clairement demandé que la population du Grand-Duché soit réduite à 400.000 personnes. Il a écrit qu'il s'agissait d'une «massification». «Les capitalistes étrangers» qui «ont volé notre patrie» devraient être expropriés. Le pays devrait être partagé «entre les Luxembourgeois».

Explications de l'accusé

Comme en première instance, l'homme n'a pas nié avoir fait ces déclarations lors de l'audience publique de la Cour d'appel début mars. Il n'aurait toutefois pas voulu inciter à la haine contre les étrangers, mais seulement attirer l'attention sur les dangers de l'immigration et la croissance démographique qui en découle. Il n'a jamais prétendu que les étrangers étaient responsables des problèmes. C'est la politique qui est responsable. Il a reproché aux juges du tribunal de district d'avoir mal interprété ses déclarations. Ces explications n'ont manifestement pas convaincu les juges de première et de deuxième instance.

Entre-temps, l'homme a également été condamné dans le cadre d'une procédure pour outrage et dégradation (outrage) de magistrats. Dans l'une des contributions en ligne visées, il avait lancé de graves accusations contre les autorités d'enquête pénale et les tribunaux. Peters insinuait que le ministère public et les juges poursuivaient un agenda politique. Il devait être «muselé». Le gouvernement, les politiciens et la justice seraient comme une «mafia» ou un «clan».

Comme il ressort de la motivation écrite du jugement de la Cour d'appel, l'homme aurait regretté la publication de ses déclarations lors de l'audience début mars. Il les aurait supprimées et n'aurait plus publié d'articles critiques.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Thomas Berthol

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.