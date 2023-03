Deux alertes jaunes sont en vigueur, l'une pour la neige et l'autre pour la pluie.

Prolongation de l'alerte jaune

La couche de neige pourrait atteindre 10 centimètres au Luxembourg

Deux alertes jaunes sont en vigueur, l'une pour la neige et l'autre pour la pluie.

L'institut météorologique national, Meteolux, a prolongé l'alerte jaune pour ce mercredi en raison des chutes de neige. L'alerte, qui devait prendre fin à 8 heures, a été prolongée jusqu'à 11 heures ce mercredi et couvre l'ensemble du territoire national.

Selon Meteolux, les chutes de neige seront plus intenses dans la région nord, où les flocons blancs pourront former une couche de plus de dix centimètres. Dans les régions situées à moins de 400 mètres d'altitude, on s'attend à une couche d'un à trois centimètres d'épaisseur, tandis que dans les points plus élevés, au-dessus de 400 mètres, la neige pourrait tomber avec plus d'intensité, formant un manteau blanc de quatre à dix centimètres.

Parallèlement, Meteolux a émis une nouvelle alerte jaune à la pluie, en vigueur de ce mercredi à minuit jusqu'à jeudi à 3 heures du matin. Selon l'institut, le volume des précipitations peut atteindre entre 25 et 40 l/m² en 24 heures, surtout dans l'ouest et le nord du pays. En ce qui concerne les températures ce mercredi, les maxima pourraient atteindre 10 degrés et les minima sont attendus à -1.

La pagaille sur les routes

La neige a occasionné pas mal de pagaille sur les routes du Grand-Duché ce mercredi matin. L'ACL informe que plusieurs routes ont été fermées en raison d'accidents. A Waldbillig, la rue de Christnach est partiellement bloquée suite à un accident entre une voiture et un bus. Une voie de la N11 est inaccessible entre Waldhof et Dommeldange suite à un accident. Entre Marnach et Reuler, c'est un arbre qui obstrue le passage. En raison d'un excès de neige, la rue de Differdange/N31 a été fermée à Soleuvre au niveau du «Poteau de Kayler». Sur la N15, plusieurs camions sont bloqués par la neige dans le secteur de Heiderscheid et Niederfeulen.

Une partie de la rue de Kreuzerbuch/CR106 est bloquée parce qu'un camion s'est enlisé dans la neige. Ensuite, entre Schouweiler et Dalheim, la route est barrée suite à un accident entre un bus et une voiture. À Soleuvre, dans la rue Basse, la circulation est rendue difficile suite à un accident entre un camion et une voiture. Sur le CR309, un bus a eu un accident entre Arsdorf et Koetschette et bloque une grande partie du trajet. La circulation est également entravée entre Steinfort et Windhof, suite à un accident, ainsi qu'entre Vichten et Michelbouch.

