Economies d'énergie

La Coque va aussi baisser la température

Pascal MITTELBERGER Diminution de la température des bassins, réduction de certains horaires, éclairage moindre : la Coque, le centre national sportif et culturel, a présenté ses mesures d'économies d'énergie, dans le cadre du plan "Zesumme spueren, zesummen halen".

Concilier activités sportives et de loisirs avec économies d'énergie, c'est le défi dans lequel s'est engagé la Coque, le centre national sportif et culturel situé au Kirchberg. Tout sauf évident de prime abord, quand on sait que l'immense complexe de 60.000 m2, où passent 600.000 usagers chaque année, renferme des équipements hautement énergivores. Notamment les centres aquatiques ou de détente (hammam, sauna...).

Pour autant, pas question de réduire la voilure de façon drastique. Ainsi, l'annulation d'événements n'a jamais été mise sur le tapis. Pas question non plus d'augmenter les tarifs d'entrée pour compenser la hausse de la facture énergétique. Pour le ministre des Sports Georges Engel (LSAP), il est essentiel que «la Coque continue de fonctionner normalement, pour les sportifs, tout en s'inscrivant dans le cadre de la campagne nationale «Zesumme spueren, zesummen halen».

Des mesures déjà en vigueur

Son homologue de l'Énergie, Claude Turmes (Déi Gréng) a également salué «le compromis entre les services proposés et le bien-être des usagers et sportifs d'un côté, et l'impératif de réduire la consommation de l'autre». Les deux ministres étaient réunis à la Coque en compagnie de Laurent Deville et Christian Jung, respectivement président du conseil d'administration et directeur du complexe, qui ont détaillé les mesures prises.

Laurent Deville, président du conseil d’administration de la Coque. Photo : Stéphane Guillaume

Certaines sont déjà en vigueur. Pêle-mêle, l'éclairage nocturne des façades a été coupé, même lors d'événements ; aux abords extérieurs de la Coque, un lampadaire sur deux reste éteint ; les rideaux d'air chaud aux entrées ne fonctionnent plus ; le sauna est démarré 15 minutes avant l'ouverture au lieu de 45 minutes auparavant ; le système de ventilation a été adapté dans les bureaux et les salles sportives. Par ailleurs, tous les éclairages du complexe sont en cours de remplacement pour passer au LED, un investissement de 262.000 euros. Enfin, et cela depuis 2016 déjà, les pompes de la piscine fonctionnent en fonction de la fréquentation.

Le bassin chaud extérieur devient un frigidarium

Le conseil d'administration a pris des mesures complémentaires. Principal changement pour les usagers : comme dans d'autres piscines, la température de l'eau va baisser, d'un voire deux degrés selon les bassins du centre nautique.

Mais c'est surtout le centre de détente, avec ses hammams et saunas, qui va être impacté par les décisions prises. La température de l'eau du bassin «chaud» intérieur va baisser de 36 à 33 degrés mais, surtout, celle à l'extérieur va passer de 35 à... 12 degrés !

Christian Jung, directeur de la Coque. Photo : Stéphane Guillaume

Ce ne sera donc plus un bassin «chaud», mais un frigidarium pour un bain d'eau froide vivifiant. «Au lieu de le fermer complètement, nous avons préféré lui donner une nouvelle affectation, pour que certains usagers puissent continuer à en profiter», explique le directeur Christian Jung.

Des horaires réduits au centre de détente

Toujours au centre de détente, la cabine à neige, qui affiche -8°C habituellement, va être provisoirement fermée. Enfin, les horaires vont être légèrement réduits à partir du 15 octobre : le lundi de 12h à 21h (au lieu de 22h) ; idem le mardi et le vendredi (au lieu de 11h30-22h) ; le samedi de 12h à 19h (au lieu de 10h-20h) ; le dimanche de 12h (au lieu de 10h) à 18h.

Parmi les autres mesures prises, l'intensité de l'éclairage va passer de 80% à 50% en soirée, et la température ambiante va être également réduite dans différents espaces, tout en préservant le bien-être des usagers, sportifs ou autres. La Coque peut aussi compter sur des systèmes énergétiques déjà efficaces. Par exemple dans le gymnase et l'arena, où la récupération de chaleur et un échangeur thermique permettent de belles économies. «Actuellement, grâce à ce système, on a 22°C dans ces deux grandes salles sans que le chauffage soit allumé», conclut Christian Jung.

