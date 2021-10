Sur les quelque 6.550 articles contrefaits saisis par les douanes luxembourgeoises, la plupart sont arrivés au Grand-Duché par vol aérien.

Consommation

La contrefaçon tombe du ciel

Question contrefaçon, les douaniers ont pris leurs habitudes au centre de tri postal et à l'aéroport. C'est en effet par courrier ou la voie des airs que la majeure partie des produits imités saisis l'an passé sont arrivés au Luxembourg. Et les contrebandiers n'ont pas manqué d'activité en 2020 comme le prouve l'importance des saisies réalisées : 201 interceptions en douze mois, correspondant à 6.557 articles retirés.

Un bilan que l'administration des douanes et accises vient de présenter à ses deux ministres de tutelle. Ainsi, et sans grande surprise, Pierre Gramegna (Finances) et Paulette Lenert (Protection des consommateurs) ont eu la confirmation que la plupart des articles contrefaits saisis provenaient d'Asie.

Pour plus des trois quarts des objets saisis, c'est à l'issue d'un vol aérien que les douaniers ont eu l'occasion de remarquer ces marchandises indésirables (fret ou courrier express). Le restant des pièces ayant été prélevé au milieu du trafic postal qui, achat en ligne bondissant oblige, a connu un regain incroyable depuis le début de la crise covid.

2018, année record

85% des articles illégaux ont fait l'objet d'une destruction. Et cela quel que soit le produit incriminé : principalement des articles de luxe et de valeur mais aussi de contrefaçons de produits industriels voire pharmaceutiques. Accessoires, cigarettes, jouets et vêtements complétant le lot des saisies.

Pour la ministre Lenert, il est important de savoir que ne pas lutter contre le trafic de contrefaçons peut être doublement préjudiciable. Socialement d'abord («car l'achat de ces articles détruit des emplois chez les fabricants, pour la plupart européens») mais aussi sanitairement («lorsqu'il s'agit de médicaments ou de dispositifs techniques, les consommateurs se mettent en danger eux-mêmes ainsi que les autres »). Sans même parler des recettes fiscales pour le pays.



On remarquera toutefois que l'importance des saisies a nettement diminué en 2020. Ainsi en 2019, pas moins de 15.097 articles contrefaits avaient été captés, contre 163.326 en 2018. Une année exceptionnelle avec une augmentation des saisies de +51% par rapport à 2017.

