«La contraception remboursée pour tous nous réjouit»

Jean-François COLIN Ainhoa Achutegui salue l'accès gratuit et surtout sans limite d'âge à la contraception prévu pour le début de 2021. La présidente du Planning familial se dit juste surprise d'en avoir été informée par le biais d'une réponse parlementaire publiée la semaine dernière.

Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ainhoa Achutegui pourrait faire sien cet adage concernant la future loi de remboursement intégral et à tout âge des moyens de contraception. Si la promesse figurait bien dans l'accord de coalition gouvernementale fin 2018, la loi ne devrait devenir effective que d'ici début 2021. Un retard dû à la crise du covid-19, mais qui ne tempère pas la satisfaction de la présidente du Planning familial. «Nous saluons cette initiative prise pour le plus grand nombre et que nous attendions depuis longtemps», a-t-elle déclaré ce mercredi sur les ondes de la radio 100,7. Une avancée qu'elle n'hésite pas de qualifier de «mesure de prévention de santé».

Surprise d'apprendre l'évolution du dossier au travers d'une réponse parlementaire apportée la semaine dernière par Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé, Ainhoa Achutegui souligne «l'importance» de cette future disposition. «Le plus important à mes yeux est que la mesure soit élargie aux groupes de personnes les plus âgées, sans limite et ce, jusqu'à la ménopause», réagit-elle ce mercredi.

S'agissant du remboursement intégral des produits de contraception par la CNS, la présidente du Planning familial «s'en réjouit» et tient à rappeler que «ce poste budgétaire occupe une place importante chez de nombreuses personnes en situation précaire, et qui ne peuvent poursuivre leur contraception, faute de moyens».

Ainhoa Achutegui se félicite que le texte est à présent prêt à passer le mois prochain entre les mains de la commission de nomenclature. Restera ensuite au Conseil d'Etat à se prononcer, et le nouveau dispositif de remboursement entrera pleinement en application. «Au mieux, avant la fin de l'année. Au pire, tout début 2021», assuraient la semaine passée les services de Romain Schneider (LSAP).





