Manifestations du weekend

La contestation se pacifie

Après les débordements du samedi 4 décembre, les rassemblements des contestataires aux mesures anti-covid ont été davantage encadrés. Une formule qui a fait ses preuves, samedi 18 décembre, pour le Saturday for Liberty.

(BaL avec Jean-Philippe SCHMIT) Il s'agissait de la 56e édition, selon les organisateurs. Le Saturday for Liberty a réuni plusieurs centaines de personnes, samedi 18 décembre à Luxembourg-ville. Les opposants aux mesures restrictives annoncées par le gouvernement se sont donné rendez-vous à 14h. Ils ont ensuite exercé leur droit à la liberté d'expression le long d'un parcours balisé.

Le parcours des prochaines manifestations reste balisé Si de nouveaux cortèges d'opposants aux choix sanitaires actuels sont attendus cette fin de semaine encore, les autorités entendent toujours limiter le parcours au "zoning" établi pour le weekend dernier.

Les débordements du samedi 4 décembre ont en effet poussé la police grand-ducale à revoir son organisation. Accompagnés de renforts belges, les agents ont ainsi encadré les protestataires du champ du Glacis à la place de l'Europe, au Kirchberg. Un parcours annoncé par la bourgmestre de Luxembourg-ville, Lydie Polfer (DP), qui n'a cependant pas été suivi à la lettre par tous les manifestants.

Ainsi, certains ont pris la décision de se rassembler devant la gare. Une centaine de personnes se sont retrouvées devant l'édifice, après qu'une information sur le changement du lieu de rassemblement eut été diffusée entre les manifestants. Vers 14 h, le groupe a tenté de repartir en direction du Glacis, et a finalement été escorté par la police sans que cette dernière ne remarque d'obstacle à la circulation. «Tout est resté calme jusqu'à présent», a ainsi confié un agent, peu avant 16 h.

Si la circulation a brièvement été coupée dans le centre-ville, en raison de cette déambulation, aucune tentative n'a été faite pour envahir le marché de Noël, contrairement aux événements du 4 décembre. Les protestataires contre les mesures sanitaires ont ainsi traversé l'avenue de la Gare et la place de la Constitution, avant de rejoindre le rond-point Schuman vers 15h30.

Les manifestants ont organisé un sit-in sous l'œil attentif des agents de police. Photo : Christophe Olinger

A ce moment, les organisateurs ont estimé à plus de 1.000 personnes le nombre de participants à la manifestation. Si certains protestataires ont tenté de quitter le parcours balisé en direction du centre-ville, la police indique que tout débordement a été contenu. Après avoir tenté, sans succès de traverser le parc Kinnekswiss, les manifestants ont organisé un sit-in, qui s'est, lui aussi, déroulé pacifiquement.



Vers 16h, environ 150 personnes étaient encore postées au Glacis, a rapporté la police. Une bonne heure plus tard, le groupe s'est dispersé lentement, mais il a fallu attendre 17h30 avant que la manifestation ne se termine et que le rond-point Schuman ne soit rouvert à la circulation. A 17h samedi, la police faisait état de six arrestations en lien avec les événements.

