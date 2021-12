Outre diverses actions en justice en cours, plusieurs pétitions publiques réclament l'annulation ou l'adaptation du dispositif de contrôle sanitaire. Au moins une devra faire l'objet d'un débat public.

La contestation enfle autour du CovidCheck

Né en été, puis chahuté en automne, le CovidCheck passera-t-il l'hiver? La question peut se poser tant les protestations contre le système de contrôle de la situation 2G ou 3G (testé, guéri, vacciné) se multiplient. Les trois syndicats majeurs du Luxembourg avaient déjà fait connaître leurs réserves, certains citoyens avaient déjà déposé plainte en justice et voilà maintenant que plusieurs pétitions publiques ravivent le débat sur l'opportunité du dispositif.

Et la question arrive dans un climat particulier. En Belgique, un tribunal de Namur vient de retoquer l'équivalent wallon du pass sanitaire luxembourgeois. Au Luxembourg, le gouvernement tente depuis lundi de convaincre patronat mais aussi (et surtout) OGBL, LCGB et CGFP de la nécessité d'imposer le CovidCheck en milieu professionnel d'ici la mi-janvier. Au Grand-Duché toujours, même si elle a perdu en visibilité ces derniers temps, l'opposition aux mesures sanitaires reste bien présente. Dans la rue, sur les réseaux sociaux et maintenant au travers de la mobilisation publique.

Ainsi, sont-ils déjà plus de 5.700 à avoir, par exemple, signé la pétition 2044 refusant «l'obligation de présenter le CovidCheck dans les institutions publiques (les hôpitaux, les écoles, etc.) et les entreprises privées». Députés et ministre de la Santé devront donc bientôt entendre et répondre aux arguments de la pétitionnaire, Catalina-Gina Anton, pour justifier le maintien de cette inspection 2.0 des certificats de vaccination, de guérison ou résultats de tests.

Même succès pour la pétition 2043 qui, elle, demande l'organisation d'un référendum sur la nécessité ou non de mettre en place un pass sanitaire au pays. Pour Théophile Guiche, à l'origine du texte, «il n'est pas souhaitable que les citoyens d'un pays libre et démocratique aient à justifier de leur état de santé pour accéder à un quelconque lieu ou événement, en tout cas pas sans avoir préalablement approuvé la mise en place d'une telle restriction». Comme lui, ils sont 5.008 citoyens à réclamer une consultation sur le sujet.

Point de rupture Si à l'avenir le CovidCheck doit s'imposer à l'entrée des bureaux, des ateliers, des chantiers (il n'est qu'optionnel actuellement), il est un point qui semble infranchissable aux yeux des syndicats réunis autour de la table par Xavier Bettel. Pas question que le salarié qui ne se plierait pas à cette obligation soit immédiatement licencié. Débutées lundi matin, poursuivies mardi après-midi, les négociations continuent ce 1er décembre.

Enfin, la pétition 2048 souhaiterait, elle, que le feu vert octroyé par le CovidCheck ne se limite pas aux seules personnes ayant été vaccinées, testées négatives ou affectées depuis moins de six mois par le virus. Seule la présence d'anticorps devrait faire foi, qu'ils soient d'origine naturelle ou assurée par le biais des injections préconisées, estime ainsi Yan D'Amelio à l'origine de la proposition.

L'idée fait son chemin, mais il ne reste que deux jours pour que la proposition trouve a minima 2.300 nouveaux soutiens; elle n'a rassemblé ''que'' la moitié des signatures exigées pour la tenue d'un débat public et sa publication s'achèvera avant la fin de cette semaine.

