La construction peine à recruter des salariés qualifiés

Bien qu'il ne souffre que peu de la crise, le secteur doit faire face à une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Une problématique de taille pour le pays qui construit à tour de bras.

(ASdN) - S'il continue de recruter, le secteur de la construction doit aussi faire face à une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Un problème dont le ministère du Logement se dit conscient. Mais alors que le pays fait face à d'importants soucis de logement, notamment en raison du prix de l'immobilier, pas question de rester les bras croisés.

«Le gouvernement a initié et soutenu bon nombre d'initiatives pour contrecarrer cette problématique», assure Mike Mathias, premier conseiller du gouvernement, dans une réponse parlementaire publiée ce mardi. Plus concrètement, l'Etat entend d'une part faciliter la formation de cette main-d'oeuvre, et d'autre part, transmettre une image plus attractive de ces métiers.

Parmi les projets soutenus se trouvent ainsi les centres de compétences génie technique du bâtiment et parachèvement. L'objectif de ces centres est de former pour permettre aux entreprises de «disposer des compétences nécessaires» dans le but d'être «compétitives sur les marchés et faire face aux nouvelles évolutions technologiques, réglementaires et économiques».

Donner le goût d'entreprendre

Mais le manque de formation n'étant pas le seul souci, le gouvernement ne compte pas s'arrêter là et souhaite rendre le secteur davantage séduisant. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'a été élaborée la stratégie nationale «Talent attraction». Et dont l'objectif principal vise à «attirer, développer et retenir les talents nécessaires» au sein de ses frontières.

Et si le gouvernement espère séduire, il compte bien le faire dès le plus jeune âge. L'asbl «Jonk entrepreneuren Luxembourg», soutenue par la direction générale des classes moyennes, a ainsi pour but de soutenir les lycéens et étudiants en leur donnant les clefs de l'entrepreneuriat. Avec la volonté, derrière, de leur «donner le goût d'entreprendre, d'innover, de créer et de prendre des initiatives», souligne le porte-parole du gouvernement. Pour rappel, malgré la crise, le secteur employait quelque 48.500 salariés au troisième trimestre 2020.





