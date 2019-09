La première phase de construction des nouveaux locaux de la Commission européenne, situés au Kirchberg, a démarré en ce mois de septembre et devrait se poursuivre jusqu'en juillet 2021.

La construction du Jean Monnet II débute

Un peu plus d'un an après le premier coup de pelle, initié par Xavier Bettel, le bâtiment Jean Monnet II, qui doit accueillir l'ensemble des services de la Commission européenne, démarre sa première phase de chantier en ce mois de septembre.

La phase 1 comportera un bâtiment avec une surface bâtie nette d’environ 180 mètres X80 mètres composé d’un niveau en rez-de-chaussée et de six étages complets, surmontés d’une charpente métallique. Le bâtiment comprendra quatre niveaux de sous-sol dont deux dédiés au stationnement. La surface totale de ce projet sera de plus de 130.000 m2.

A terme, le nouveau site de la Commission comprendra un bâtiment central de sept étages et une tour de 23 étages pouvant accueillir plus de 3.600 agents. Graphique: ksp jürgen engel architekten

Cette phase une sera, pour des raisons de planning, divisée en trois parties et menée par Tralux Construction - et constitue le plus gros chantier de l'activité «Bâtiment en gros oeuvre» de l'entreprise depuis sa création.

La réalisation architecturale de l’édifice a été confiée en 2010 au bureau d'architectes allemand, KSP Jürgen Engel Architekten, tandis que la maîtrise d’œuvre a été remise à l’entreprise luxembourgeoise Secolux.

Une première phase conclue dans deux ans

Pour rappel, un accord de principe avait été signé entre l’État luxembourgeois et la Commission européenne pour construire un nouveau bâtiment visant à remplacer le bâtiment Jean-Monnet initial, en service depuis plus de 45 ans. L'édifice avait d'ailleurs dû être évacué d'urgence en 2015/2016 en raison de la présence d'amiante.

La première phase du projet devrait s'achever, selon Tralux Construction, en juillet 2021. La totalité du projet, composé à terme, d'un bâtiment central de sept étages et d'une tour de 23 étages pouvant accueillir plus de 3.600 agents, devrait être finalisée pour 2023/2024. Budget total du projet de loi voté: 526,3 millions d'euros.

Cette nouvelle construction, entre le boulevard Konrad Adenauer et la rue Antoine de Saint-Exupéry, s'ajoute aux nombreux chantiers déjà en cours dans le quartier du Kirchberg, qui entame sa mue depuis quelques années. La Cour de Justice vient d'ailleurs tout juste d'inaugurer sa «Tour de Babel».

